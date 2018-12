Stehende Ovationen für „Luz amoi“

Diese Band stellt die Weihnachtsgeschichte in ein neues, besonderes Licht: Damit begeisterte „Luz amoi“ in Bergkirchen das Publikum.

Bergkirchen – Die Weihnachtsgeschichte in neuem Licht – ein kultureller Höhepunkt mit einem Konzert der besonderen Art zum Jahresende: Die Band „Luz amoi“ aus dem Freisinger Land hatte schon bei ihrem ersten Auftritt in der Gemeinde Bergkirchen mit ihrem Open-Air-Konzert auf dem Reischl-Hof in Unterbachern für Furore gesorgt, sodass sie spontan wieder von Bürgermeister Simon Landmann und Kulturreferentin Edith Daschner engagiert worden war. Das Wiedersehen fand jetzt beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Johann Baptist im Rahmen des Bergkirchner Kulturprogramms statt.

Die Karten waren schnell vergriffen, das Gotteshaus war bei der Veranstaltung komplett besetzt. „Die wunderschöne Kirche“ sei auch für sie, die Musiker, ein Höhepunkt auf ihrer Konzertreise, sagte Stefan Pellmaier bei der Begrüßung. Er führte als Sprecher mit besinnlichen Texten durchs Programm und appellierte dafür, sich als Christ bei Missständen in der Kirche und Gesellschaft einzumischen.

Die gefragten Musiker, die nach Gastspielen von Berlin bis München gerade erst im Freisinger Dom aufgetreten waren, erreichten mit ihrer Darbietung auf Anhieb die Herzen der Zuhörer, die sich einließen auf den mit flotten Rhythmen verkündeten Lobgesang von der weihnachtlichen frohen Botschaft.

Dabei wurde der ohnehin schon prächtige Altarraum in warmes Licht getaucht. Stefan Pellmaier (Akkordeon und Percussion), Johannes Czernik (Gesang, Gitarre, Saxofon, Klarinette), Stefanie Pellmaier (Violine), Manuela Schwarz (Hackbrett, Harfe) und Dominik Hogl (Kontrabass) sind studierte Musiker, die mit ihrem Sound verzaubern. Sie verwandeln vertraute Lieder in ganz neue Klangwelten.

So erklingen die bekannten Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ in zeitgemäßer Tonsprache, sind fröhlich und beschwingt. Und der viel besungene „Tannenbaum“ erscheint in neuem Lichterglanz. Die Musik ist emotional und besinnlich, aber nicht rührselig, sondern unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch der Künstler.

Sänger Johannes Czernik lässt mit seiner Stimme die Melodie „Ich steh an deiner Krippe“ zu einer Liebeserklärung für das Jesuskind werden, und im harmonischen Zusammenspiel mit der Violine ergeben sich wunderschöne neue Klangfarben.

Mit stehenden Ovationen haben sich die Zuhörer bei „Luz amoi“ bedankt, sie wurden mit einer Zugabe belohnt, dem instrumental dargebotenen Andachtsjodler.

INGRID KOCH