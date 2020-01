Bauhofmitarbeiter sammeln tagelang Müll

Die Zunahme wilder Ablagerungen im Gemeindebereich von Bergkirchen war jetzt Thema im Gemeinderat.

Bergkirchen – Bürgermeister Simon Landmann sprach von „einer massiven Zunahme im öffentlichen Straßenbereich seit Jahresbeginn“. Vor allem wurden Altreifen, Isoliermaterial und Restmüll entsorgt.

Der Bauhof sei hier gefordert, die wilden Ablagerungen schnellstmöglich zu beseitigen, da das schlechte Bespiel bei den Bürgern Schule mache und leider Nachahmer finde. Die Kosten der Entsorgung trägt die Gemeinde Bergkirchen: Wie Geschäftsstellenleiter Siegfried Ketterl berichtet, sind zwei Bauhof-Mitarbeiter ein bis zwei Tage pro Woche mit der Müllentsorgung einschließlich des Einsammelns der Hundekottüten beschäftigt.

Vor kurzem wurden südlich der Autobahn in Höhe des Eisolzrieder Sees und in der Nähe von Lauterbach wilde Reifenablagerungen aufgefunden, die der Bauhof ebenfalls entsorgen musste. Die Menge war so groß, dass die Ladefläche des Bauhoffahrzeugs gut gefüllt war.

Die Gemeindeverwaltung appelliert nun an den gesunden Menschenverstand ihrer Mitbürger: „Es kann nicht sein, dass unvernünftige Menschen auf Kosten der Allgemeinheit ihren Müll in der Landschaft entsorgen. Für ein paar Euro Gebühr können an fast allen Recyclinghöfen des Landkreises Reifen ohne Felgen abgegeben werden. Wir bitten nochmals eindringlich, solche Aktionen zu unterlassen und weisen ausdrücklich darauf hin, dass jede wilde Ablagerung von der Gemeinde zur Anzeige gebracht wird“.

ink