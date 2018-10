„Toni kennt jeden Winkel“

Er war 40 Jahre lang Bauhofleiter in Bergkirchen: Jetzt wurde Anton Gasteiger in den Ruhestand verabschiedet.

Bergkirchen – Die Gemeinde Bergkirchen feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Von Anfang an dabei war Anton Gasteiger, der als Bauhofleiter viel zu erzählen weiß über die Zeit, als es noch bescheiden zuging und es an allem fehlte. „Unsere Gemeinde war ein Armenhaus“, sagt er. Er brachte, um überhaupt arbeiten zu können, sein eigenes Werkzeug von Zuhause mit und lieh sich zum Beispiel den Rasenmäher vom Sportverein aus.

Das hing damit zusammen, dass vor der Gründung der 1978 entstandenen Kommune in den zuvor selbstständigen Gemeinden die Arbeiten von Bauern erledigt worden waren und Bürgermeister Huber aufgrund leerer Kassen, was Neuanschaffungen anging, sparen musste. Nun ist Anton Gasteiger nach 40-jähriger verdienstvoller Tätigkeit von Bürgermeister Simon Landmann und Geschäftsstellenleiter Siegfried Ketterl in den Ruhestand verabschiedet worden.

„Toni war als Bauhofchef bekannt als Allrounder, er kennt jeden Winkel, hat ein gutes Team aufgebaut und immer selbstständig und zuverlässig gearbeitet“, lobt Landmann. Mit wachem Blick habe er immer dafür gesorgt, „dass zum Beispiel die die Verkehrsschilder richtig hängen“ und so auch „das Bild nach außen geprägt“.

Die Aufgaben für den Bauhof seien immer umfangreicher und anspruchsvoller in der 60 Quadratkilometer großen Flächengemeinde mit 24 Ortsteilen geworden, abgesehen von den hinzugekommenen diversen Spiel- und Bolzplätzen, Badeweihern und gemeindeeigenen Friedhöfen. Nicht zu unterschätzen sei beispielsweise das 20 bis 30 Kilometer lange Radwegenetz, das im Winter genauso viel Arbeitsaufwand beim Salzstreuen wie auf den parallel verlaufenden Straßen erforderlich mache.

Mittlerweile beschäftigt die Gemeinde zehn Mitarbeiter im Gündinger Bauhof. Seit 2002 mit der Amtsübernahme durch Bürgermeister Simon Landmann wurde in Anbetracht der wachsenden Aufgaben aufwendig in den Maschinenpark des Bauhofs investiert.

Bei der Einstellung im Jahre 1978 war Gasteiger der erste Bauhofmitarbeiter überhaupt. Unter 50 Bewerbern fiel die Wahl auf ihn. Trotz Einkommenseinbuße im Vergleich zu seiner Tätigkeit als Dreher bei MAN entschied er sich für diesen sicheren Arbeitsplatz, den er zu Fuß erreichte und wo er aufgrund seines handwerklichen Geschicks selbstständig arbeiten konnte.

Zunächst musste er sich „einen Maschinenpark zusammensuchen“, erinnert sich Gasteiger. Er ließ sich zum Straßenwärter ausbilden, und zusätzliche Fortbildung gehörte immer dazu, unter anderem für den Hausmeisterdienst in der Schule. Mittlerweile nimmt neben der praktischen Arbeit die Dokumentation breiten Raum ein. Gasteiger kam noch mit seinen Ordnern zurecht, während Nachfolger Julian Felbermeier sich online bestens auskennt.

„Die Arbeit hat Freude gemacht“, betont Anton Gasteiger bei der Verabschiedung im Rathaus. Manchmal habe die Familie wegen der Nähe zum Arbeitsplatz gelitten oder wenn am Sonntag beim ihm geläutet wurde, „weil eine Bank umgefallen ist“. Er erinnert sich an einen 85-Stunden-Einsatz vor Jahren bei riesigen Schneeverwehungen.

Langweilig wird es ihm auch künftig nicht: Gartenarbeit und Skifahren mag er, genauso wie das Singen im Feldgedinger Männerchor, in dem er seit 22 Jahren Mitglied ist, oder das Kartenspielen. Die Mitgliedschaften beim Schützenverein Hubertus Feldgeding und der Freiwilligen Feuerwehr Günding bieten zusätzliche Betätigungsfelder.

Ingrid Koch