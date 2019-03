Iris Hille-Lüke zieht als Gesamtleiterin in der Gemeinde Bergkirchen Bilanz

Iris Hille-Lüke, Gesamtleiterin für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Bergkirchen, berichtet über den Stand in den Kindertagesstätten.

Bergkirchen – Bei Iris Hille-Lüke laufen alle Fäden für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Bergkirchen zusammen. Bürgermeister Simon Landmann spricht von einem „Glücksfall“. Als Gesamtleiterin ist sie nun auch für den Eulenhort zuständig.

Im Zuge des Rathausumbaus steht noch nicht fest, in welches Büro sie endgültig einziehen wird, aber sie versucht immer, wie sie sagt, zwischen 8 und 9 Uhr im Rathaus anwesend zu sein. „Danach bin ich viel in den Häusern unterwegs oder in Besprechungen. Meine Mails kann ich von jedem Arbeitsplatz in der Gemeinde und auch in den Kinderhäusern einsehen“, berichtet sie.

Ob alle Kinder ab September unterkommen, stehe noch nicht endgültig fest, weil der Anmeldeschluss für Krippen und Kindergärten erst am morgigen Freitag ist, im Eulenhort erst am 3. April, und es gingen noch laufend Anmeldungen ein. „Aktuell sind wir noch entspannt, auch für Kinder unter drei Jahren. Es werden wohl nicht alle Eltern einen Platz in ihrer Wunscheinrichtung bekommen, und wir müssen umverteilen auf alternative Häuser“.

Auch personell ist die Leiterin noch entspannt, denn zur Zeit sind alle Stellen besetzt und der Personalschlüssel gut. Aber bis September könne noch viel passieren, meint sie: „Ich versuche, einen ’Personalpuffer’ aufzubauen, um Ausfälle besser auffangen zu können. Außerdem ist die Zusammenarbeit unter den Kinderhäusern Regenbogen, Kinderhaus an der Maisach und Eulenhort sehr gut, und bei Engpässen gibt es eine große Bereitschaft, sich gegenseitig auszuhelfen. So haben wir zum Beispiel die vergangene Grippewelle personell überstanden.“

Lesen Sie auch: Weil er seine Frau gewürgt und mit einem Fahrrad beworfen hat, musste sich ein 35-Jähriger jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

Wie viele Plätze tatsächlich zur Verfügung stehen, sei noch nicht sicher. Man müsse zunächst die Schuleinschreibung am 2. April abwarten, erklärt Iris Hille-Lüke. Mit der Einführung des Einschulungskorridors bestehe für die Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Juni und 30. September sechs Jahre alt werden, die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr Kind eingeschult werden solle oder nicht. Auch diese Entscheidungen müssten abgewartet werden.

Zur Erhöhung der Kapazität plant die Gemeinde einen Erweiterungsbau an das „Kinderhaus an der Maisach“ in Günding. „Der Anbau wird das Kinderhaus sehr aufwerten und für Familien noch attraktiver machen, da wir damit auch deutlich mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren anbieten können“, sagt die Gesamtleiterin.

Auch interessant: Erst trank er einen nicht bezahlten Smoothie aus und stellte die leere Flasche zurück ins Regal, und dann versuchte ein Ladendieb den nächsten Dreh.

Ingrid Koch