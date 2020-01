Eine provisorische Ampel für die Unfallkreuzung?

Die Kreuzung in Eschenried gilt bei der Polizei aktuell als der Unfallschwerpunkt im Landkreis. Nun fordert der Gemeinderat Bergkirchen die Errichtung einer provisorischen Ampel.

Eschenried – Immer wieder kracht es an der Kreuzung Münchner Straße (Kreisstraße DAH 12)/Am Kurfürstenweg in Eschenried. Beim letzten schweren Unfall wurden im Dezember vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Im vergangenen Mai krachte es ebenfalls, drei Autos waren beteiligt.

Die Polizei bezeichnet die Kreuzung als Unfallschwerpunkt im Landkreis. Der Gemeinderat Bergkirchen will nun nicht länger zusehen. Das Gremium beschloss in der jüngsten Sitzung, beim Landkreis einen Antrag zur Errichtung einer provisorischen Ampel zu stellen.

Eine Ampel ist an dieser Kreuzung ohnehin seit längerem im Gespräch. Die Unfallkommission hat schon im Frühjahr die Empfehlung für eine Ampel an der Kreuzung an das Landratsamt weitergegeben, das als Straßenbaulastträger und Straßenverkehrsbehörde federführend für diese Entscheidung ist. Damals erklärte ein Sprecher des Landratsamtes, dass die Kreuzung von einem Ingenieurbüro überplant werde.

Nun macht die Gemeinde Bergkirchen Druck mit ihrer Forderung nach einer provisorischen Ampel. Laut Polizei Dachau sind die Ursachen für die Unfälle individuelle Fahrfehler der Verkehrsteilnehmer. „Eine Ampel ist eine Möglichkeit, um die gefährliche Kreuzung zu entschärfen“, sagt Andreas Knorr, Leiter des Sachgebiets Verkehr bei der Dachauer Polizei. Aber es gebe andere Möglichkeiten, etwa bauliche Veränderungen der Kreuzung.

Ob eine provisorische Ampel – also eine mobile Ampelanlage, die nicht fest verankert wird und jederzeit wieder demontiert werden kann – an der Kreuzung aufgestellt werden kann, das wird in der kommenden Woche bei einem Ortstermin geklärt, wie Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamtes, mitteilte. An dem Termin werden alle Verantwortlichen von Gemeinde, Landratsamt und Polizei teilnehmen. „Vor Aufstellung einer solchen Ampelanlage ist unter anderem abzuklären, wie der Fuß- und Radverkehr auf dem parallel zur DAH 12 verlaufenden Geh- und Radweg verkehrssicher von allen Richtungen kommend bei einem Ampelbetrieb über die Kreuzung geführt werden kann“, so Reichelt.

Gegebenenfalls seien im Vorfeld verschiedene Maßnahmen, etwa Markierungen, zu treffen. Der Zeitraum bis zu einer möglichen temporären Errichtung einer mobilen Ampelanlage sei laut Landratsamt daher aktuell schwer einzuschätzen.

ink/no