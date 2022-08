Hoftheater Bergkirchen: Brandner Kaspar beendet Theatersommer

Der verletzte Brandner Kaspar, umgeben von den Leuten aus dem Dorf, Tobias Zeitz als Tagelöhner Flori, Enkelin Marei (Sarah Giebel), Jürgen Füser, Tänzerin Annalena Lipp und Bäuerin Theres (Annette Tomas). © ink

Das Hoftheater Bergkirchen spielt die Komödie Brandner Kaspar in Lauterbach am 20. August. Es ist letzte Vorstellung. Der Theatersommer ist dann beendet.

Lauterbach – Der Theatersommer 2022 unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Löwl, veranstaltet vom Hoftheater Bergkirchen, geht am kommenden Samstag, 20. August, zu Ende. Dann steht noch einmal die Komödie „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ auf dem Programm in der Halle des TC Lauterbach.

Theaterleiter Herbert Müller hat das Stück spannend und unterhaltsam bearbeitet und raffiniert in Szene gesetzt, wie immer mit entsprechenden Seitenhieben, sei es auf die Preußen, die überheblich die bayerische Idylle ins Visier nehmen. Oder die Pfarrer, die viel reden und zu wissen glauben, wie es im versprochenen Paradies nach dem Ableben aussieht.

Komödie vom Brandner Kaspar beendet Theatersommer in Bergkirchen

In der aufwendigen Inszenierung besticht das Bühnenbild von Ulrike Beckers mit bezaubernden Bildern aus dem bayerischen Voralpenland und dem im bayerischen weiß-blau gehaltenem Jenseits, mit Lichteffekten und den beiden grazilen Tänzerinnen Annalena Lipp und Jessica Dauser, die über die Bühne schweben.

Dazu kommt die der Stimmung und Dramatik angepasste Musik von Franz Schubert, meisterlich dargeboten vom Sommertheater-Quintett unter der Leitung von Petra Morper.

Die Schauspieler, die in Doppelrollen auftreten, geben alles, um ihre Lebensfreude, das gesellige Dorfleben und den Weg ins Jenseits vor Augen zu führen. Die Titelrolle spielt überzeugend der Oberbayer Jürgen Füser, der 90 Jahre alt werden möchte und bereits als 72-Jähriger nach einem Jagdunfall vom Boandlkramer, großartig verkörpert von Ansgar Wilk, Besuch erhält, um ihn abzuholen.

Brandner Kaspar am Hoftheater in Bergkirchen

Doch der Brandner Kaspar ist trickreich, serviert Kirschgeist und lädt zum Kartenspielen ein. Das bringt den Boandlkramer völlig aus der Fassung, und für Kaspar bedeutet es neu gewonnene Lebenszeit.

Doch im 76. Lebensjahr wird er im Bayernhimmel vom Portner (Herbert Müller) vermisst und muss einrücken, wo er seine Enkelin Marei (Sarah Giebel) wieder trifft, und die einstige giftige Bürgermeisterin Aloisia Senft (Julia Rieblinger) entpuppt sich dort als eine hübsche junge Frau. Es erklingen dort wie auf Erden Celli und Geigen.

Wie Müller im Programmheft ausführt, steht in der Geschichte vom Brandner Kaspar der Humor im Vordergrund, „der die Existenz, auch wenn sie armselig ist, die Hoffnung auf einen bayerisch-lieblichen Himmel erdenkbar macht“.

In der vorletzten Vorstellung vor ausverkauftem Haus bedankte sich das begeisterte Publikum mit lang anhaltendem Applaus bei den herausragenden Mitwirkenden für das ergreifende Stück um Leben und Tod mit ernsten und vielen heiteren Momenten.

Kommentar von Bürgermeister Robert Axtner zum Theatersommer in Lauterbach, zu dem die Gemeinde in drei Vorstellungen eingeladen hatte: „Ich finde, dass es auch dieses Jahr ein großer Erfolg für unsere Gemeinde Bergkirchen war. Wir werden von vielen Seiten für dieses kulturelle Highlight gelobt, die eingeladenen Ehrenamtlichen waren alle begeistert. Als Gemeinde können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir das Hoftheater wie auch den Theatersommer in dieser Form haben“.

Tickets Für die letzte Vorstellung am Samstag, 20. August, gibt es noch freie Plätze. Kartenbestellungen wie immer unter Telefon 0 81 31/32 64 00 oder per mail@hoftheater-bergkirchen.de.

Ingrid Koch

