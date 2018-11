Brillanter Klang vor prächtigem Ambiente

Das Cäcilienkonzert in der Pfarrkirche St. Johann Baptist in Bergkirchen ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis, denn es bietet den Musikschülern unterschiedlicher Altersklassen die Möglichkeit, vor einem großen Publikum ihre Fortschritte zu Gehör zu bringen.

Bergkirchen – Bürgermeister Simon Landmann und erstmals Roland Grüttner als neuer Rektor der Grund- und Mittelschule Bergkirchen lauschten gespannt, denn die mitwirkende Bläserklasse und das Jugendensemble setzen sich aus Bergkirchner Schülern zusammen.

Das Jugendensemble, das aus ehemaligen Bläserklassenschülern besteht, eröffnete das Konzert mit der „Jupiter Hymn“ von Gustav Holst und der „Royal Fireworks Music“. „Insbesondere die hohen Blechbläser meisterten diese beiden Stücke souverän“, lobte Leiterin Nicola Hahn ihre Schüler. Auch die einzelnen Bläserklassenregister lieferten nach ihrem ersten Jahr Unterricht eine beachtliche Leistung ab.

Yassen Petrov und Kalina Petrov zeigten, was am Klavier und auf Querflöte in jungen Jahren schon möglich ist. Sie spielten das erste Mal zusammen in einem Konzert und begeisterten das Publikum. So ging es weiter mit guten Einzelbeiträgen von Julia Lindermüller, die bewies, dass auch auf der Blockflöte klanglich und musikalisch wunderschön musiziert werden kann. Nicole Walter zeichnet sich mittlerweile durch viel Erfahrung mit schönem Klang an ihrem Instrument aus, während Leonhard Haunschild sein Stück auf der Posaune mit brillantem Klang und sicherer Höhe präsentierte. De Schluss gehörte dem Orchester des Bläserkreises Bergkirchen mit drei Titeln. Es spielte unter anderem den Choral „San Ludovico“ und das Lied „My secret Lovesong“, den Gesangspart hier übernahm Saskia Jakob. Ein Riesenapplaus belohnte sie.

Das insgesamt kurzweilige Cäcilienkonzert mit einem teils lyrischen und zum Schluss rhythmisch schwungvollen Teil fand so viel Anklang bei den Zuhörern, dass noch eine Zugabe folgte, und das in voller Stärke mit Bläserklasse, Jugendensemble und Bläserkreisorchester. „Ein gelungenes Konzert“, fanden nicht nur die Zuhörer in der Pfarrkirche, sondern auch Leiterin Nicola Hahn freute sich.

ink