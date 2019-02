Porschefahrer rast mit fast 200 km/h über die Landstraße - das hat nun Folgen

Ein 62-jähriger Porsche-Fahrer hat kräftig auf‘s Gas gedrückt – und wurde prompt geblitzt: mit 183 km/h auf der Landstraße.

Bergkirchen – Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck führte am vergangenen Sonntag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Gewerbegebiet Gada und Eisolzried eine Geschwindigkeitsmessung durch. Offensichtlich verleitete das frühlingshafte Wetter den 62-jährigen Fahrer eines Porsche Turbo aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck dazu, nach den Wintermonaten sein leistungsstarkes Fahrzeug einmal richtig zu beschleunigen.

Video: LED-Leuchten verfälschen Messergebnisse

Porschefahrer auf Landstraße mit 200 km/h von Polizei geblitzt

Das Laser-Messgerät zeigte Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr eine Geschwindigkeit von 183 km/h an, als der Porsche durch die Messstelle auf der Landstraße fuhr. Den Porsche-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, sowie zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

dn

Lesen Sie auch:

Illegale Rennen auf Münchens Straßen: Zwei neue Fälle - Politik schlägt Alarm

Raser halten die Stadt in Atem. Die Polizei berichtet von zwei aktuellen Fällen, die Politik fordert einen Aktionsplan von Stadt und Polizei.

Busfahrer packt sich Jungen (10) - das hat ein heftiges Nachspiel

In Schulbussen geht es oft drunter und drüber, die Kinder sind laut und aufgedreht. Einem Busfahrer ist das zu bunt geworden. Nun hatte das Ganze ein Nachspiel.