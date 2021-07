Die Kunst betrachtet sich selbst

Neue Skulptur „Frau mit Handtasche“ in Bergkirchen ist eigentlich „Kunstbetrachterin“

Bergkirchen – Die kürzlich vor dem Bruggerhaus aufgestellte und als „Frau mit Handtasche“ bezeichnete Skulptur findet aufgrund der Vielzahl der Besucher im „Haus der Begegnung“ mit Sozialbüro, Volkshochschule, Bücherei und Arztpraxis großen Anklang. Es handelt sich, wie berichtet, um eine Figur aus der Stiftung des im vergangenen Jahr verstorbenen Künstlers Bernd Schmidt-Pfeil.

Nun meldet sich Heike Rose Schmidt-Pfeil zu Wort, die über die gemeinsame Schaffensphase mit ihrem Mann berichtet. „Wir waren ein Künstlerpaar und haben alles zu zweit gemacht“, sagt sie und stellt klar, dass die Figur vor dem Bruggerhaus den Namen „Die Kunstbetrachterin“ trägt, sie Modell stand und dass sie an der Entstehung mitgewirkt hat.

Jetzt vermisst Frau Schmidt-Pfeil noch eine Tafel an der „Kunstbetrachterin“, die Aufschluss gibt über Namen und Künstler. Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Robert Axtner bereits zu, dem Wunsch zu entsprechen.

Als gemeinsam geschaffene Skulpturen entstanden in der 25-jährigen Ehe und künstlerischen Zusammenarbeit des Paares im Atelier in Bergkirchen und Markt Indersdorf die folgenden Werke: Kunstbetrachterin, Sternenfrau, Frau im Wind, der Sitzende und die Skulpturengruppe „Schulkinder“.

Heike Rose Schmidt-Pfeil erinnert ferner an die jahrelange enge Zusammenarbeit mit Altbürgermeister Simon Landmann, der nach vielen Besuchen bei dem Künstlerpaar dazu beitrug, dass der Gemeinde Bergkirchen mehrere Kunstwerke gestiftet wurden, die bereits ihre Wirkung entfalten oder in absehbarer Zeit noch aufgestellt werden, wie am Maisach-Wanderweg und am P & R- Platz in Gada.

Die Kunsthistorikerin Dr. Eva-Patrizia Morreale hat die Figur vor dem Bruggerhaus vor Jahren eingehend beschrieben. Es handelt sich um einen Auszug aus der Einführungsrede zur Ausstellungseröffnung „aluminations“ von Bernd W. Schmidt-Pfeil und Heike Rose Schmidt-Pfeil am 26. April 2007 in der Sparkasse Dachau: „Kunstbetrachterin, Gewicht: 220 Kilogramm, Höhe: 188 Zentimeter, gegossen in Silicium-Aluminium. Die Kunstbetrachterin ist eine Skulptur von Bernd W. Schmidt-Pfeil und Heike Rose Schmidt-Pfeil. Sie trägt ein Chanel-Kostüm mit Goldknöpfen, Pumps und elegantem Halstuch. Sie ist eine Repräsentantin der bürgerlichen Welt. In ihrer Linken hält sie eine Sonnenbrille, in ihrer Rechten eine Handtasche. Der Haarknoten scheint wie mit Haarspray fixiert. Streng aufrecht steht sie da, den Blick nach vorne gerichtet. Um alles aus unmittelbarer Nähe zu betrachten, hält sie die Sonnenbrille nicht an die Augen, man könnte sich diese Bewegung aber gut vorstellen. Die Kunstbetrachterin widmet sich der Ausstellung. Sie spiegelt dem Betrachter seine eigene Betrachterhaltung wider. Als Kunstobjekt verweist sie allerdings zurück auf die Kunst selbst. Die Kunst betrachtet sich selbst.“

