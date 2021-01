Fahrgast flüchtet aus Taxi und prellt Fahrer um 55 Euro

Am späten Sonntagabend prellte ein 19-Jähriger aus Bergkirchen einen Taxifahrer um 55 Euro. Doch die Polizei Dachau konnte den jungen Mann schnell schnappen.

Bergkirchen - Ein 19-jähriger Bergkirchner hat sich am Sonntag gegen 23 Uhr von einem Taxi von Fürstenfeldbruck nach Bergkirchen kutschieren lassen. An der Wunschadresse angekommen gab er laut Polizei Dachau an, dass er Geld holen müsse, stieg aus und machte sich aus dem Staub.

Den Taxifahrer aus Bruck ließ er mit den Fahrtkosten in Höhe von 55 Euro zurück, woraufhin dieser die Polizei Dachau verständigte. Die Beamten konnten schnell feststellen, dass die Fußspuren im Schnee über ein Grundstück ins freie Feld und weiter zu einem nahen Wohnhaus führten.

19-Jähriger prellt Taxifahrer: Strafanzeige wegen Betrug und Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit

Dort konnte der zahlungsunwillige Fahrgast angetroffen werden. Neben einer Strafanzeige wegen Betrugs erwartet den 19-Jährigen noch eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz.

pid

Lesen Sie auch: Kurz vor Weihnachten hat sich ein schrecklicher Verkehrsunfall auf der B471 bei Bergkirchen ereignet.

Der Schulleiter der Grund- und Mittelschule Bergkirchen spricht in einem Interview von einem eigenartigen Schulstart nach den Weihnachtsferien.