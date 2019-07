Wendung auf der B471: Zwei Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer wollte auf der B471 wenden, ein nachfolgender krachte frontal in das Auto.

Bergkirchen - Ein 45-jähriger Autofahrer wollte am Samstagnachmittag auf der B 471 wenden. Dabei geschah ein schwerer Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Gegen 14.45 Uhr war ein 45-jähriger Mann aus Sulzemoos mit seinem Opel auf der B 471 in Richtung Olching unterwegs. Auf der Brücke über die A 8 setzte der Opel-Fahrer trotz durchgezogener Linie und Geradeaus-Richtungspfeil zum Wenden an, um seine Fahrt in entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Dabei übersah der 45-Jährige laut Polizei einen nachfolgenden BMW, den ein 34-jähriger Dachauer steuerte. Der 34-Jährige konnte krachte frontal in die Fahrerseite des Opel. Bei der Kollision wurde der Sulzemooser im Fahrzeug eingeklemmt. Die Helfer der Feuerwehren aus Günding und Feldgeding mussten den Mann aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Während sich der Unfallverursacher schwerere Verletzungen zuzog und vom Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum verbracht wurde, erlitt der Dachauer mittelschwere Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Dachauer Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

