Ford-Fahrerin kracht in Mittelleitplanke

Ein kilometerlanger Stau hat sich zu Ferienbeginn auf der Autobahn 8 nach einem Unfall gebildet. Eine Ford-Fahrerin war mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke gekracht.

Bergkirchen - Auf der Autobahn A8 hat sich am Pfingssamstag gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Fahrerin eines Ford Focus mit Kölner Kennzeichen prallte in Fahrtrichtung München auf Höhe von Palsweis mit hoher Geschwindigkeit gegen die Betonmittelleitplanke. Sie wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein vorsichtshalber angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Der Ford Focus hat nur noch Schrottwert. Die Einsatzkräfte mussten die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 200 Metern von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.

Zur Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding sowie das THW Dachau im Einsatz. Während der Aufräumarbeiten bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis zur Anschlussstelle Adelzhausen.

