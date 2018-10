Am Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, wird im Hoftheater Bergkirchen mit der französischen Komödie „Ein Herz aus Schokolade“ von Valerie Setaire die erste Premiere der neuen Spielzeit gefeiert.

Bergkirchen – Zu der bereits ausverkauften Vorstellung des Hoftheaters hat das Dachauer Forum als Beitrag zum Poetischen Herbst eingeladen. Die nächste Aufführung findet bereits am Samstag, 6. Oktober, statt.

Die Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Auf der Bühne steht das bewährte Ensemble mit Christina Schäfer, Ansgar Wilk und Jürgen Füser. Auch das Nachwuchstalent Jonathan Kramer mischt in der Inszenierung von Herbert Müller kräftig mit. Ulrike Beckers hat das Bühnenbild für die „süße“ Komödie geschaffen.

Das Stück spielt nämlich in der Chocolaterie einer französischen Kleinstadt. Überall duftet es nach Schokolade, doch das Geschäft wirkt auf den Besucher wie seinen Besitzer Monsieur Ledoux (Jürgen Füser) etwas angestaubt.

Dass ihn seine Frau verlassen hat, macht ihn bitter, und plötzlich schmecken auch seine Pralinen so, denn sein Geschmackssinn verlässt ihn zusehends. Da hilft nur ein geheimer Plan seines Angestellten Pascal (Jonathan Kramer) und seines Freundes Dr. Margaux (Ansgar Wilk). Aufgrund einer Kontaktanzeige stürmt eine Dame nach der anderen den Laden. Damit nehmen die Verwicklungen ihren Lauf. Alle sechs Damenrollen werden von Christina Schäfer gespielt.

Die nächste Premiere dieser Spielzeit folgt am Donnerstag, 25. Oktober, wenn sich Janet Bens und Herbert Müller als Claire Waldoff und Kurt Tucholsky unter dem Motto „Nach meene Beene is ja janz Berlin verrückt“ auf eine musikalisch-literarische Reise in das Berlin der 1920er Jahre begeben. Karten gibt es unter 0 81 31/32 64 00 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de.

ink

Neue Spielzeit im Hoftheater Bergkirchen

Einige beliebte Stücke werden im September im Hoftheater Bergkirchen gespielt. Ab Oktober folgen dann nicht weniger als neun Premieren. Darunter das meistgespielte Theaterstück der Welt.