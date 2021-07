Bergkirchen hat jetzt eine BN-Ortsgruppe

Gründungsversammlung im Wirtshaus Oberbachern – Vorstand gewählt

Bergkirchen/Oberbachern – Der Bund Naturschutz zählt in der Gemeinde Bergkirchen bereits über 150 Mitglieder, doch eine eigene Ortsgruppe, die sich in der Gemeinde um die Belange von „Natur- und Artenschutz vor Ort“ kümmert, gab es bisher noch nicht. Das hat sich nun mit der Gründungsversammlung im Wirtshaus Oberbachern geändert.

VON INGRID KOCH

Dr. Roderich Zauscher, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, freute sich über die gut besuchte Veranstaltung und dass nun auch hier Leute bereit sind, sich zu engagieren. Gerade Bergkirchen habe „die schönsten Naturflächen im Landkreis“. Als Beispiele nannte er die „herrlichen Biotope“ in Günding und das „Juwel Palsweiser Moos“. Anwesend waren die Bergkirchner Gemeinderäte Ruth Göttler und Stefan Haas.

Zauscher lobte die bisherige außerordentlich gute, fast kameradschaftliche Zusammenarbeit mit Altbürgermeister Simon Landmann, und auch mit Nachfolger Robert Axtner gehe es gut weiter. Das sei nicht selbstverständlich in der Politik in Anbetracht der Kampagnen gegen Naturschutz.

Die Leitung der Vorstandswahl übernahm Heinz Gibowsky. Das Votum erfolgte einstimmig. Für den Vorsitz der Ortsgruppe kandidierten zwei engagierte Damen aus Lauterbach: Charlotte Boltz (58) lebt seit 1997 in der Gemeinde, ist Biologin, hat Ökologie studiert und möchte sich nun privat mehr einbringen. Als „Initialzündung“ bezeichnet sie die Amphibien-Aktion in Lauterbach im vergangenen Jahr. Ein Dorn im Auge sei ihr, dass es immer weniger Blühpflanzen gibt. Die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde wünscht sie sich energieschonender und insektenfreundlicher.

Irene Hundt (44) ist Grafikdesignerin und wohnt ebenfalls im Lauterbacher Neubaugebiet. Sie möchte eng mit Charlotte Boltz zusammenarbeiten und berichtete, wie sie am Prieler Berg Kröten gesammelt habe und dass dort und in Eisolzried Zäune errichtet wurden.

Auch mitarbeiten möchte Dagmar Ginkel, von Beruf Insolvenzberaterin, in der Funktion als Kassenwart. Ihre Motivation: „Weil Bergkirchen noch ein weißer Fleck im Landkreis ist.“ Sie wird zusätzlich aus organisatorischen Gründen das Amt der Schriftführerin übernehmen. Als Beiräte sagten ihre Unterstützung auch Thomas Benkler und Gabi Oswald-Kammerer zu.

Die neu gewählte Vorsitzende Charlotte Boltz erhofft sich zukünftig mehr Beteiligung aus anderen Teilen der Gemeinde. In der Versammlung fragte sie abschließend, wer sich bei anstehenden Aktionen aktiv beteiligen möchte, etwa beim Krötensammeln in der Frühe und am Abend oder bei Arbeiten im Palsweiser Moos. Aktuell stehen dort Mäharbeiten an.

Auf Nachfrage teilt Geschäftsstellenleiter Siegfried Ketterl mit, dass die Umstellung auf LED-Beleuchtung in Bergkirchen in vollem Gange ist und in Neubaugebieten von vorneherein erfolgt. Kriterien für die Verkehrssicherheitspflicht seien sowohl Ausleuchtung als auch Insektenfreundlichkeit. Das LED-Konzept berücksichtigt: Anlockwirkung, Spektrum der Lichtquelle, Konstruktion und Ausrichtung der Leuchte sowie Sensorik für Dimmen oder Ausschalten.