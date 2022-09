Das Hoftheater geht in seine 17. Spielzeit

Bergkirchen

Das Hoftheater Bergkirchen geht in die 17. Spielzeit. Im Interview erzählt Theaterleiter Herbert Müller, welche Stücke ausgewählt wurden.

Bergkirchen – Die erste Premiere der neuen Spielzeit 2022/23 wird im Hoftheater Bergkirchen mit dem Zwei-Personenstück „Halpern & Johnson“ von Lionel Goldstein (Deutsch von Ulrike Syha) am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr gefeiert.

Jürgen Füser (Johnson) und Herbert Müller (Halpern) sitzen in der Regie von Ulrike Beckers auf der Bank im Herbstlaub der Hoftheaterbühne. Die beiden Darsteller sind bestens auf einander eingespielt. Ihre unterhaltsamen „Duelle“ als ältere Herren lieferten sie sich schon einmal zum großen Vergnügen des Publikums in „Sonny Boys“. Sie verkörpern in dem Stück genial die Rollen der alt und müde gewordenen Künstler Willie Clark und Al Lewis, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Nun geht es in „Halpern & Johnson“ um eine geliebte Frau: Sie sitzen dort und giften sich an. Schließlich steht im Raum, dass Halperns verstorbene Frau 50 Jahre lang so etwas Ähnliches wie ein Doppelleben geführt hat. Jedenfalls hat sie ihren Mann über die tiefe Freundschaft zu Johnson wohl nicht informiert.

Die Dachauer Nachrichten wollten von Theaterleiter Herbert Müller wissen, was in der neuen Spielzeit ansteht.

Herr Müller, warum spielen Sie gerade dieses Stück als erste Premiere?

Dieses Stück gehört in seiner Mischung aus Ironie und Wehmut in den Herbst, wenn die Blätter gelb werden und trotzdem die Sonne noch scheint.

Welche Schwerpunkte setzen Sie in der neuen Spielzeit?

Wir bemühen uns, auch im 17. Jahr des Hoftheaters unser Publikum mit spannenden und unterhaltenden Aufführungen zu begeistern. Um dem erschreckenden gegenwärtigen Lauf der Welt Paroli zu bieten, entwerfen wir eine Lesereihe zum Thema „Krieg und Frieden“, bleiben Klassiker wie „Nathan der Weise“, „Maria Stuart“ und der „Ring der Nibelungen“ ebenso im Programm wie die bunte Unterhaltung, die zum Abschalten von den täglichen Nachrichten einlädt, die „Milchbar-Revue“, die Boulevardkomödie „Butterbrot“, die Beziehungskomödie „Gut gegen Nordwind“ und das Solostück „All das Schöne“.

Gibt es noch besondere Überraschungen?

Überraschend für das Publikum wird hoffentlich jede neue Premiere, bis Dezember ist das die Zweimännerkomödie „Halpern und Johnson“ am 7. Oktober und in der teilweise neu eingerichteten „Milchbar ist wieder was los“ am 14. Oktober. Und am 9. Dezember dreht sich zum ersten Mal das komödiantische Intrigenkarussell aus dem 18. Jahrhundert am königlichen Hof von England, in dem es um alles oder um nichts anderes geht als um „Das Glas Wasser“.

Als weitere Überraschung ist dann unter anderem eine Osterpremiere geplant: die Neubearbeitung einer alten Pariser Operette von Florimond Hervé, der in „Mam’zelle Nitouche“ sein eigenes Doppelleben als Organist und Operettenkomponist witzig persifliert hat. Im Rahmen des Theatersommers gibt es diesmal zwei Produktionen zu genießen, neben der Wiederaufnahme des so erfolgreichen „Brandner Kaspar“ erstellen wir eine Neuinszenierung von „Momo“ nach dem Roman von Michael Ende, der dann genau vor 50 Jahren erschienen ist und seitdem in der ganzen Welt gelesen wird. Mit diesem wunderbaren Märchenstoff wollen wir ein richtiges Familientheater anbieten, das alle zwischen 8 und 80 Jahren gleichermaßen anspricht.

Ist Corona vergessen?

Wir wollen alles uns Mögliche unternehmen, um durch zwei leistungsstarke Luftfiltergeräte und ein sorgsames Hygienekonzept die Infektionsgefahr durch Corona zu minimieren. Und in der Beleuchtungsanlage rüsten wir Stück für Stück um auf die stromsparende LED-Technik. Unser wichtigstes Ziel ist es, dass sich das Publikum „zuhause“ fühlt im Hoftheater.

Ingrid Koch

