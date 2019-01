„Wir haben ein feines Theater“

„Den schönsten Beruf der Welt“ übt nach eigener Aussage Theaterleiter, Regisseur und Schauspieler Herbert Müller aus, wie er im Interview verrät.

Bergkirchen – Heuer feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Zusammen mit seiner Frau Ulrike Beckers leitet er das seit 2005 auf dem Wellerhof beheimatete Hoftheater Bergkirchen, das zugleich Spielstätte der Neuen Werkbühne München, dem Tourneetheater für Schulen, ist. Wir haben Herbert Müller aus Anlass seines Jubiläums befragt:

Hätten Sie sich auch einen anderen Beruf vorstellen können?

Ursprünglich schon, denn trotz Theaterspielleidenschaft als Schüler habe ich ja erst einmal – und nicht nur meinem Vater zuliebe – Deutsch und Geschichte für’s Lehramt studiert. Dann kam es aber doch schnell anders.

Wie sind Sie zur Bühne gekommen?

Während des Studiums in Erlangen hatte ich die Chance, am Nürnberger Schauspielhaus als Assistent bei dem damals in ganz Deutschland berühmten Regisseur Günther Büch zu arbeiten, und dieses Beispiel eines scheinbar unendlich fantasievollen Menschen, den jeden Tag seine neuen Ideen beflügeln, wurde zum Vorbild. Und als ich dort dann auch gleich erste Rollen zu spielen bekam, war’s um mich geschehen. Ich machte schnell noch das Studium zu Ende, und ab ging’s ans Theater.

Gab es Einbrüche oder Zweifel in Ihrer Laufbahn?

Die gibt es fast in jedem Theaterleben. Bei mir kamen sie, als ich von der reinen Regie- und Dramaturgietätigkeit in die Kulturamts- und Theaterleitung wechselte. Mit Kommunalpolitikern ist es nicht immer leicht...

Haben Sie Lieblingsrollen und Lieblingsinszenierungen?

In der Zeit am Regensburger Stadttheater und am Städtebundtheater Hof habe ich die schönsten Komödien spielen und inszenieren dürfen, von Nestroys „Talisman“ bis zu Goldonis „Diener zweier Herren“. Diesen Truffaldino würde ich ja gern noch einmal umschreiben in eine Rolle für einen alten Mann... Und ebenso schön wurden für mich die Jahre am Herforder Stadttheater und bei den Festspielen Schloss Neersen, wo ich mit meiner Frau Ulrike Beckers alles machen konnte, von Molière bis Mozart und über Schiller zurück.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Schauspieler aus, mit denen Sie arbeiten?

Dafür gibt es keine festgelegten Kriterien. Mein zweiter großer Lehrmeister, der damalige Regensburger Intendant Horst Alexander Stelter, und mein Freund Werner Ahlers, der das Betriebsbüro leitete, haben mir als einzige Maxime gelernt: „Überleg’ Dir, ob Du Lust hast, mit diesem Menschen, der sich da bewirbt, Theater zu spielen.“

Kann man sagen, dass Sie angekommen sind in Bergkirchen?

Ja, wir sind sehr glücklich hier, haben ein feines Theater für die älteren Jahre und echte Freunde im Ensemble; das Publikum mag uns, und im Biohof Weller, in der Gemeinde und im Landkreis wurden wir vom ersten Moment an so herzlich willkommen geheißen, wie man es anderswo nicht erleben darf.

In welchem Zusammenhang stehen Ihre Karriere und das Jubiläum „50 Jahre Werkbühne“?

In gar keinem, außer, dass es gleichzeitig geschah: Als ich im September 1968 in Nürnberg anfing, gründete die Schauspielerin Silvia Bartels mit dem Bühnenbildner Beppo Leib in München die Neue Werkbühne als Tourneetheater für die Schulen. Kennen gelernt haben wir uns erst 2002, als die beiden ihre gemeinnützige Theater-GmbH an uns übergaben.

Das Interview führte

Ingrid Koch