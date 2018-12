Medaille für Magdalena Dahmen, Inge Bortenschlager  und Adolf Rabl 

Bürgermeister Simon Landmann hat den ehrenamtlich engagierten Bürgern in der Gemeinde Bergkirchen gedankt. Drei Personen wurden geehrt.

Bergkirchen – Was wäre eine Kommune ohne die Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich in Vereinen, in Kultur oder Sport engagieren? In der Gemeinde Bergkirchen sind es mehrere Hundert Ehrenamtliche. Das sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Bürgermeister Simon Landmann bei der Weihnachtsfeier, zu der er die Mitarbeiter der Gemeinde, des Gemeinderats, die Vertreter von Schule, Kirche sowie einige Ehrengäste eingeladen hatte, um Dank zu sagen.

Für die Ehrengäste Magdalena Dahmen aus Palsweis und Inge Bortenschlager gab es eine Überraschung: Sie wurden für ihre jahrzehntelangen Verdienste „als Zeichen der Anerkennung“ mit der „Bürgermedaille in Silber“ und einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Adolf Rabl aus Günding konnte nicht anwesend sein. Ihm wird die Auszeichnung nachgereicht.

Für Magdalena Dahmen sind Blumen eine Herzensangelegenheit. Davon profitieren besonders die Dorfgemeinschaft in Palsweis und die Kirche, aber auch die Gemeinde Bergkirchen nimmt die Kreativität von Magdalena Dahmen bei großen Feiern gerne in Anspruch. So konnte Bürgermeister Landmann schon 2003 bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen der Kommune in der Gündinger Sporthalle auf sie zählen, als sie die Blumendekoration übernahm. Das Ergebnis sei „überwältigend“ gewesen, erinnerte sich der Bürgermeister.

Als heuer im Frühjahr das 40-jährige Jubiläum anstand, habe er etwas gezögert, meinte Landmann, wiederum bei Magdalena Dahmen anzufragen, „da Sie doch im kommenden Jahr Ihren 90. Geburtstag feiern werden“. Die Sorge sei jedoch unbegründet gewesen, denn Dahmen war erneut zur Stelle, und ihr Blumenschmuck „wieder großartig“.

Inge Bortenschlager hat sich als Heimatforscherin und Leiterin der Gemeindebücherei verdient gemacht. „Das intensive Studieren“ der kompletten Historie der einzelnen Feldgedinger Anwesen mit all ihren verwandtschaftlichen Verbindungen untereinander, ihren Hofnamen und ihren Veränderungen bis in die Neuzeit hinein habe sie zur „Expertin in Sachen Hofgeschichte“ gemacht, so Landmann. Von ihrem fundierten Wissen seien auch wichtige Details in die 2014 erschienene Bergkirchner Dorfchronik zum 1200-jährigen Jubiläum eingeflossen. Und die von Inge Bortenschlager organisierten, liebevoll gestalteten Ausstellungen seien immer auf großes Interesse gestoßen.

Auch bei der Zusammenstellung des großen landkreisübergreifenden Projekts „Stunde null“, einer Darstellung der Nachkriegsgeschichte, hat Bortenschlager im Team federführend mitgewirkt. Hinzu kommen das große ehrenamtliche Engagement in der Gemeindebücherei und die enge Zusammenarbeit mit der Schule. Das vom Kultusministerium verliehene Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ sei auf dieses Engagement zurückzuführen, sagte Landmann.

In Günding hat sich Adolf Rabl einen Namen gemacht, weil er sein handwerkliches Geschick einsetzt, so zum Beispiel beim Bau der Herz-Jesu Kapelle in Neuhimmelreich, die nun „seine Handschrift trägt“, so Landmann. In Günding pflegt Rabl gemeindliche Anlagen und hält den Friedhofsbereich sauber.

Nicht zu vergessen ist seine kommunalpolitische Tätigkeit als Gemeinderat von 1978 an, als die Gemeinde Bergkirchen entstand, bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 1990. „Der Ort Günding hat ihm viel zu verdanken“, heißt es in der Laudatio.

INGRID KOCH