Mercedes-Fahrer kracht in Auflieger

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Lkw-Auflieger geprallt. Er war alkoholisiert.

Bergkirchen – Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren: Der 51-jährige Münchner kam kurz vor 21 Uhr in der Kurve beim Kart Palast von der Straße ab, durchbrach den Zaun und kollidierte frontal mit einem dort geparkten Lkw-Auflieger. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde nach Angaben von der Polizei dabei im Auto eingeklemmt.

Zufällig waren der Dachauer THW-First Responder und das Schnellbergefahrzeug gerade an der nahen Tankstelle – und somit innerhalb von weniger als einer Minute am Einsatzort. Außerdem rückten die Feuerwehren Feldgeding und Günding an. Sie befreiten den Patienten schonend aus dem Auto. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde der 51-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. dn