Motorradfahrer rutscht auf Ölspur weg

Am Donnerstagnachmittag kam ein Motorradfahrer am Kreisverkehr bei Bergkirchen/Gada wegen einer Ölspur ins Rutschen und stürzte.

Bergkirchen –Gegen 15.45 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Leichtkraftrad Husqvarna auf der B 471 von Dachau kommend in Richtung Fürstenfeldbruck. An der Ausfahrt Gada fuhr er ab und in den Kreisverkehr ein. Aufgrund einer Ölspur kam der junge Mann aus Wagenhofen ins Rutschen und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Feuerwehren mussten über eine Stunde den Bereich des normalerweise stark frequentierten Kreisverkehrs sperren, um die einige hundert Meter lange Ölspur zu beseitigen. Ein Volvo-Lastkraftwagen war der Verursacher der Ölspur, der verantwortliche Fahrzeugführer ist noch nicht bekannt.