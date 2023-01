Neubau der Maisachhalle: Im Herbst soll hier Theater gespielt werden

Im Oktober soll hier Theater gespielt werden: Der Innenausbau in der neuen Maisachhalle geht gut voran. © ink

Die Sportlerbühne des TSV Bergkirchen plant, nach dreijähriger Pause wieder den Spielbetrieb im Oktober in der Maisachhalle aufzunehmen. „Ich bin zuversichtlich, dass es klappt“, sagt Franz Blatt, stellvertretender TSV-Vorsitzender und Theatermann.

Bergkirchen – Geplant sind im Rahmen des Bergkirchner Kulturprogramms Aufführungen am 20., 21. ,27. und 28. Oktober auf der neuen Bühne in der Maisachhalle. Die Theaterabteilung trifft sich in Kürze, um den Spielplan und die Besetzung festzulegen.

Mit dem Innenausbau der neuen Halle gehe es gut voran, sagt Blatt. Für außen müsse eine weitere Ausschreibung erfolgen, immer in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bergkirchen, worüber der Sportverein sehr froh ist. „Die Prallwand wird als nächstes eingebaut. Im Monat Mai war die Fertigstellung geplant. Aber die Außenfassade macht uns noch Sorgen, so dass sich dies noch um ein oder zwei Monate verspätet. Aber im Herbst wollen wir wieder Theater spielen“, so Blatt weiter.

Dazu sagt Bürgermeister Robert Axtner: „Die Gemeinde Bergkirchen, mit dem Gemeinderat und mir als Bürgermeister, unterstützen unsere Vereine immer stark. Wir sorgen als Gemeinde für möglichst optimale Rahmenbedingungen, damit die ehrenamtliche Arbeit in unseren Vereinen weiterhin so erfolgreich läuft“.

Axtner weiter: „Der Neubau der Maisachhalle des TSV Bergkirchen war und ist ein Mammutprojekt für einen Sportverein, gerade mit Blick auf die letzten Jahre. Ich bin sehr froh, dass der TSV Bergkirchen dieses große Projekt federführend angegangen ist. Die Zeit, in die der Hallenbau gefallen ist, ist für Bauvorhaben wegen der nahezu unmöglichen Planungssicherheit, vor allem was Kosten und Zeitplan angeht, eine große Herausforderung. Der TSV Bergkirchen und unsere Bürger, vor allem auch unsere Jugend, werden nach Fertigstellung über Jahrzehnte von dem Neubau profitieren. Mein Respekt und mein Dank gilt allen Beteiligten, die sich für die Umsetzung des Neubaus der Maisachhalle eingesetzt haben und auch noch weiter einbringen werden!“

Axtner ist überzeugt, dass die Maisachhalle „ein gemeinschaftlich geschaffenes Schmuckstück“ wird: Das mache ihn als Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen „sehr stolz“. ink