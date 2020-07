Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein BMW-Fahrer hat am Dienstagmorgen im Gemeindebereich Bergkirchen einen 87-jährigen Radfahrer erfasst. Der Fahrer des motorunterstützten Rades wurde dabei schwer verletzt.

Bergkirchen - Gegen 7.20 Uhr fuhr der 87-jähriger Dachauer mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Ortsverbindungsstraße Gada und Eisolzried. Ohne anzuhalten überquerte er die Ortsverbindungsstraße nach links in Richtung Palsweis und übersah dabei einen in Richtung Eisolzried fahrenden BMW, wie die Polizei mitteilte. Der 22-jährige BMW-Lenker aus München konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Rentner musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Pasing verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro.

dn