Trauer um Geistlichen Rat Egid Schierer

Geistlicher Rat Egid Schierer, der von 1993 bis 2006 als Pfarrer in Bergkirchen tätig war, ist am 10. Mai im Alter von 82 Jahren verstorben.

Bergkirchen – Der beliebte Seelsorger wurde am 20. Dezember 1936 in Roßbach (Kreis Mühldorf am Inn) geboren und findet dort auch seine letzte Ruhestätte. An der Beerdigung am Mittwoch, 15. Mai, können auch Trauergäste aus dem Pfarrverband Bergkirchen-Schwabhausen fahren; die Fahrt wird per Bus erfolgen. Der Seelengottesdienst mit Weihbischof Wolfgang Bischof beginnt um 14.30 Uhr, anschließend findet die Beisetzung statt. Mit einem Requiem am Freitag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann Baptist wird dann auch der Pfarrverband Bergkirchen-Schwabhausen Abschied nehmen.

Bis zu seinem 20. Lebensjahr arbeitete Egid Schierer zunächst in der elterlichen Landwirtschaft. Dann machte er als Spätberufener im Seminar Fürstenried/Waldram 1961 das Abitur nach und studierte in Freising Philosophie und Theologie. 1967 wurde er im Freisinger Dom zum Priester geweiht. Nach kurzer Kaplanstätigkeit in Mühldorf kam er nach Gröbenzell, wo er sechs Jahre lang als Kaplan und 19 Jahre als Pfarrer tätig war.

Im Jahr 1993 wurde er im Alter von 57 Jahren nach Bergkirchen versetzt. „Schierer war ein richtiger Seelsorger und großer Beter, ein liebenswerter, bescheidener Mensch“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin und Kirchenpflegerin Edith Daschner, als der Seelsorger 2006 in den Ruhestand ging.

Schierer lebte zuletzt in einem Pflegeheim in Eggenfelden.

INGRID KOCH