Ein turbulentes musikalisches Schauspiel

Die Premiere von William Shakespeares berühmtester Komödie „Ein Sommernachtstraum“ hat die Zuschauer am Donnerstagabend vor ausverkauftem Haus mit zahlreichen Ehrengästen verzaubert.

Lauterbach – Das vom Hoftheater Bergkirchen angekündigte Sommermärchen ist Wirklichkeit geworden:

Aufgrund der ungünstigen Wetterlage werden die Vorstellungen an diesem Wochenende nicht, wie geplant, unterm Sternenhimmel im Amphitheater neben der Lauterbacher Sporthalle gespielt, sondern in der Halle. Aber der Musikalische Theatersommer Bergkirchen unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Löwl dauert (nach Verlängerung) ja noch bis zum Sonntag, 4. August.

Herbert Müller hat die fantastische Traumwelt um Liebeswahn, Lust und Leidenschaft aus dem 16. Jahrhundert zeitgemäß bearbeitet und mit Witz und Charme in Szene gesetzt. Die Darsteller, die vor Spielfreude sprühen, stürmen von allen Seiten tempogeladen auf die Bühne, sprechen in Versmaß und Tonmelodie die Sprache Shakespeares.

Aber derbe Scherze in Alltagssprache gehören auch dazu, etwa wenn die als Schauspieler auftretenden Handwerker ihr Unwesen treiben. Denn die biederen Leute sind zwar guten Willens, aber ohne schauspielerisches Talent. So wird ihre Liebestragödie „Pyramus und Thisbe“, die aus Anlass der Hochzeit ihres Landesherrn aufgeführt werden soll, zur unfreiwilligen Komödie.

Die elegante Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-47), einem der bedeutendsten Komponisten der Romantik, fügt sich harmonisch in das turbulente Musikschauspiel ein. Sprache, Spiel, Musik und Gesang stehen im Wechsel.

Einer der gesanglich bewegenden Momente ist Mendelssohn Bartholdys Lied „Mein Herz ist wie die dunkle Nacht“, dargeboten von der Sopranistin Helena Schneider, die wie die meisten anderen Darsteller gleich in mehreren Rollen zu erleben ist.

Max I. Milian hat zusammen mit Thomas A. Schneider eigens für diese Produktion die Bühnenmusik zusammengestellt und er dirigiert als muskalischer Leiter auch das hochrangig besetzte zwölfköpfige Petershausener Kammerorchester mit jungen und erfahrenen Musikern wie Eugen Tlusk (Geige) und Petra Morper am Klavier. Die Musik, für die Freilichtaufführungen konzipiert, übertönt in der Halle manchmal kurzzeitig das gesprochene Wort, wenn die Protagonisten weit voneinander auf Podesten am Rande der Bühne stehen.

Erstmals wirken Darsteller aus den Workshops „Tanz“ und „Schauspiel“ mit, ermöglicht durch die Förderung des Landkulturprojekts. In der Zauberwelt in den Wäldern um Athen mit Elfenkönig Oberon (Ansgar Wilk) und seiner Gattin Titania (Christina Schäfer) besticht die wirkungsvolle Kulisse in blau-grün mit faszinierenden Blumenbildern.

Ulrike Beckers hat die Kostüme für die Damen, darunter die duftige grüne Robe für Titania, farblich entsprechend angepasst. Während in der Mondnacht der Feenkönig und seine Gattin wegen ihrer Eskapaden in Streit geraten, durchstreifen zwei Liebespaare, Helena (Helena Schneider) und Demetrius (Tobias Zeitz) sowie Hermia (Jessica Dauser) und Lysander (Jonathan Kramer), den Wald.

Und dann beginnt das Verwirrspiel um die Liebe. Der mächtige, wortgewaltige Oberon veranlasst seinen Narren, den leichtfüßigen, gewieften Puck, sowohl die Liebespaare als auch die einfältigen Handwerker in totale Verwirrung zu stürzen. Blitzschnell und wandlungsfähig beeindruckt Annalena Lipp in dieser Rolle. Eines ihrer Opfer (Jonathan Kramer) wird in einen Esel verwandelt, in den sich die durch den Zaubersaft der kleinen Blume „Liebesschön“ betörte Titania verliebt und sich ihm lustvoll hingibt.

Chaos pur, denn Liebe macht bekanntlich blind und setzt den Verstand außer Kraft, ein für den Betrachter nicht immer leicht durchschaubares Spiel. Aber einem Happy-End steht in dieser unbeschwerten Komödie nichts im Weg. Und für einen Riesenspaß sorgen zum Schluss noch einmal die Handwerker, die unter der Regie des Dichterlings, Herr Peter Squenz (Jürgen Füser), den dramatischen Ausgang der entflammten Liebe zwischen dem liebestollen Pyramus (Jonathan Kramer) und der lispelnden Thisby (Tobias Zeitz) aufführen. Die sprechende Wand (Jessica Dauser), der leuchtende Mond (Helena Schneider) und der brüllende Löwe (Anette Thomas) sind Teil des Vergnügens.

Die Premierengäste haben sich mit langem Applaus für den zauberhaft inszenierten Sommernachtstraum mit schauspielerischen Glanzleistungen und musikalischen Hochgenuss bedankt.

ink