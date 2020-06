„Langsam geht’s weiter“

Die Vhs Bergkirchen nimmt wieder den Betrieb auf.

Bergkirchen – „Langsam geht’s mit der Volkshochschule wieder weiter“, sagt die Bergkirchner hs-Vorsitzende Simone Kastl-Frisch. Dennoch gibt es aufgrund der Corona-Pandemie viele Einschränkungen und Auflagen. Das bedeutet für das Team: „Stress ohne Ende“, so Kastl-Frisch.

Das Büro im Bruggerhaus ist für den Publikumsverkehr weiterhin bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Fragen der Teilnehmer nehmen die Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail entgegen. „Wir arbeiten derzeit weiterhin kostensparend, in dem wir Arbeitszeit und -lohn auf die Hälfte oder mehr heruntergefahren haben“, sagt Kastl-Frisch. Das ist „kein leichtes Unterfangen, da ja trotzdem viel Arbeit da ist. Kurzarbeit haben wir nicht“.

Vor ein paar Wochen konnte der Musikeinzelunterricht wieder aufgenommen werden, dann folgten Fitness-/Entspannungskurse im Freien mit fünf Personen. „Nun wurde nochmals gelockert, seit Montag dürfen Kurse drinnen und draußen mit maximal 20 Personen stattfinden, allerdings nur Erwachsenenkurse, keine Kinderkurse“, sagt sie. „Ab dieser, beziehungsweise nächster Woche führen wir unterbrochene Kurse weiter, teilweise müssen wir aber in größere Räume ausweichen, damit der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Meter pro Teilnehmer im Kursraum eingehalten werden kann.“

Englischkurse in der Alten Schule Lauterbach finden deshalb in dem großen Mehrzweckraum statt, Italienischkurse wieder im Mehrzweckraum im Bruggerhaus Bergkirchen, welcher bis letzte Woche noch als Patientenwartezimmer der im Haus praktizierenden Ärzte genutzt wurde. Die Feldenkrais-Kurse mussten von der Alten Schule Lauterbach ins Bürgerhaus Deutenhausen verlegt werden. Führungen in München dürfen mit Abstandswahrung wieder stattfinden, und die Museen sind auch wieder geöffnet.

Die Umsetzung der von den Ministerien vorgegebenen strengen Hygienekonzepte für alle Bürgerhäuser, das Bruggerhaus, aber auch für Musikunterricht und Kurse, die im Freien stattfinden erfordert erheblichen Aufwand. Es muss ein Abstand von 1,5 Meter gewährleistet sein, und bei Entspannungs- und Bewegungskursen müssen die Teilnehmer sogar noch mehr Abstand halten. Mundschutz in den Gebäuden ist Vorschrift, aber nicht in den Kursen. Kontaktflächen wie Türklinken und Tische müssen nach jedem Kurs gereinigt werden, Sanitärräume dürfen nur einzeln aufgesucht werden, hinzu kommt häufiges und gründliches Durchlüften der Räume. Desinfektionsmittel müssen in jedem Raum bereitgestellt werden.

Die kurz nach den Ausgangsbeschränkungen entwickelten Online- Formate für Fitness- und Entspannungskurse werden bis Ende des Sommersemesters weitergeführt. Neue Präsenzkurse gibt es für die verbleibenden sechs Wochen bis Ende des Sommersemesters nicht, soweit wie möglich werden aber die unterbrochenen Kurse fortgeführt.

„Für das neue Semester arbeiten wir schon wieder am neuen Programm“, sagt Kastl-Frisch. „Die Kurse werden zur Zeit so konzipiert, dass sie im Herbst mit den derzeit geltenden strengen Regeln stattfinden können. Das heißt, es stehen nicht mehr alle Kursräume zur Verfügung (da zu klein) oder Kurse müssen geteilt werden.“

Für die Vhs sei es finanziell schwierig, da sie weiter sozial verträgliche Preise anbieten möchte. „Kulturveranstaltungen haben wir zum Teil abgesagt, zum Teil in den Herbst verschoben – unter den derzeit geltenden strengen Regeln sind diese aber kaum umsetzbar, da werden wir wohl auch kreativ werden müssen.“

Ingrid Koch