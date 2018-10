Autofahrer (65) nach Unfall in Lebensgefahr

Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Autofahrer am Sonntag morgen bei einem Verkehrsunfall im Gemeindebereich Bergkirchen. Er musste an der Unfallstelle reanimiert werden.

Priel – Der 65 Jahre alte Autofahrer war gegen 8 Uhr von Priel in Richtung Eisolzried unterwegs. Etwa 200 Meter vor Priel fuhr der Mann mit seinem VW Caddy frontal gegen einen Baum, wobei sich der Wagen regelrecht um diesen wickelte. Die Ursache für den Unfall ist noch unbekannt, es wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 65-Jährige aber ein gesundheitliches Problem ereilt haben. Der Mann musste von den Rettungskräften vor Ort reanimiert werden und schwebte gestern abend noch in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

mm