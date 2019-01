Mehrere große Vorhaben im Bau oder in der Planung

In diesem Jahr stehen einige große Bauprojekte in der Gemeinde Bergkirchen an. Das größte Vorhaben ist der Neubau der Mensa mit Schulhauserweiterung.

Bergkirchen – Die Baumaßnahme mit einem Kostenvolumen von 3,5 Millionen Euro soll noch im Jahr 2019 abgeschlossen werden.

Von „gutem Baufortschritt“ spricht Bürgermeister Simon Landmann. Sechs neue Klassenzimmer sind vorgesehen, und es wird mehr Raum für die Offene Ganztagsschule geben, aber auch für die in der Schule untergebrachten Mittagsbetreuung. Mit der Mensa werden dann die Schul-, Kinderhaus- und Hortkinder mit frisch zubereiteten Mahlzeiten versorgt. Von täglich 350 bis 400 Essen ist die Rede.

Der Pächter steht fest. In nichtöffentlicher Sitzung wurde jetzt der Auftrag für die Küchenausstattung in Höhe von 176 000 Euro vergeben.

Unterhalb des Regenbogen-Kinderhauses baut die Gemeinde an der Sonnenstraße heuer für die Freiwillige Feuerwehr Bergkirchen ein neues Domizil. Dafür sind nach Aussage von Bürgermeister Landmann Investitionen in Höhe von knapp einer Million Euro erforderlich.

Das in unmittelbarer Nachbarschaft seit Langem diskutierte Jugendzentrum wird es so schnell nicht geben, da laut Landmann die Zuschussfrage noch nicht geklärt ist. Der Antrag laufe aber schon seit Oktober 2018.

Für den angekündigten Erweiterungsbau an das „Kinderhaus an der Maisach“ in Günding, um zwei weitere Krippengruppen unterzubringen, bestehen bereits konkrete Pläne. Aber nach jüngster Aussage des Bürgermeisters wird nun erst einmal Iris Hille-Lüke, die zuständig ist für die Kinder-Betreuungseinrichtungen, noch einen „Kinderbedarfsplan“ zur Vorlage bei der Regierung aufzustellen haben.

Mit der Errichtung des ersten Mehrfamilienhauses mit fünf bis sechs Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe auf Gemeindegrund an der Dachauer Straße in Feldgeding soll es im Frühjahr losgehen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Eigentum ist groß.

Zum Thema „Marktplatz der Generationen“ und dem konkreten Bauvorhaben, einem Mehrgenerationenhaus in Unterbachern, sagt Landmann: „Die Planung läuft.“ Es stehen wegen der zu erwerbenden Grundstücke noch einige Notartermine aus. Mit verschiedenen Unternehmen seien wegen der verschiedenen Wohnformen Gespräche geführt worden.

Auf dem Parkplatz an der S-Bahn-Haltestelle in Unterbachern werden weitere Parkplätze entstehen. Wegen der zunehmenden Zahl an Fahrgästen hatte sich gezeigt, dass die vorhandenen Plätze nicht mehr ausreichen.

Und dann steht noch der Kanalbau in Neuhimmelreich an. Kosten: rund 1,3 Millionen Euro. Damit wären 95,8 Prozent der Grundstücke in der Gemeinde Bergkirchen ans Kanalnetz angeschlossen.

Ingrid Koch