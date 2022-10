Bilder, die Schicksale erzählen - Werke von Geflüchteten in Ausstellung „Zusammen in Vielfalt“

Teilen

Der senegalesische Künstler Diop Elhdji brachte zur Ausstellung seine Familie mit. © Koch

Bergkirchen – Mit Trommeln und afrikanischen Liedern ist die Kunstausstellung „Zusammen in Vielfalt“ mit Bildern von Geflüchteten aus dem Landkreis Dachau im Bruggerhaus eröffnet worden – perfekt organisiert von der Volkshochschule Bergkirchen und dem Sozialbüro. Mit konzipiert wurde die Schau vom Team Integration mit Augenmaß (IMA) des Landratsamts.

Die Bilder der Ausstellung sind bis 19. Februar im Eingangsbereich und in den Räumen von Vhs und Sozialbüro zu sehen. Bürgermeister Robert Axtner begrüßte die Kunstschaffenden, unter den Gästen waren die stellvertretende Landrätin Marese Hoffmann, die Initiatoren und Helfer. Und er dankte speziell Heinz Eder, der in einem Workshop mit ukrainischen Jugendlichen ansprechende Bilder erarbeitet hatte.

Vor dem Hintergrund eines nahen Krieges und so vieler Schicksale

„In den Bildern, die wir in der Ausstellung bewundern dürfen, haben die Künstlerinnen und Künstler ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht. Lassen Sie die Werke auf sich wirken, auch vor dem Hintergrund eines nahen Krieges und so vieler Schicksale“, sagte Axtner.

Und: „Ich wünsche uns allen, dass diese Ausstellung von vielen Besuchern gesehen wird und sie das Gefühl nach Hause mitnehmen: Wir sind alle Menschen, und wir wollen alle Frieden, den auf der Welt – aber auch den eigenen. Lassen Sie sich inspirieren.“

Ausgestellt sind Werke und farbenprächtige Bilder des Papierkünstlers und Malers Alio Diallo, der ursprünglich in der Gröbenrieder Asylunterkunft wohnte und „zum Glück“, so Anita Zacherl, stellvertretende Vhs-Vorsitzende, eine Bäckerlehre bei der Firma Polz absolviert und in die Gemeinde Hebertshausen umzog.

Zuschauer zutiefst beeindruckt

Diop Elhdji, genannt Macou, aus Senegal, der seit 2013 in Gröbenried lebt, stellte einige seiner Bilder vor, die seine Gefühlswelt und Schicksale von Geflüchteten vor Augen führen. Die Besucher der Vernissage zeigten sich zutiefst beeindruckt von den berührenden Bildern der Geflüchteten, die im Landkreis Dachau eine neue Heimat gefunden haben, aber nicht immer mit Zuversicht in die Zukunft schauen, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben wie Macou.

Eindrucksvolle Ausstellung mit Werken Geflüchteter: Initiatoren und Gäste bei der Vernissage von „Zusammen in Vielfalt“ im Bergkirchener Bruggerhaus. © Koch

Bewegt zeigte sich auch Marese Hoffmann anhand des gezeigten Segelboots, das vom Untergang bedroht ist. Sie erinnerte daran, dass heuer bereits 1000 Menschen im Meer ertrunken seien. „Die Musik kann vielleicht eine Hilfe sein“, meinte sie mit Blick auf einige Exponate. Der Vhs-Asylchor sei ein gutes Beispiel für Integration und Gemeinschaft.

Der Senegalese Diop Elhdji, genannt Macou, der seit neun Jahren in der Gröbenrieder Asylunterkunft lebt, hatte Gelegenheit, seine persönliche Situation darzulegen und einige seiner Werke vorzustellen. Mitgebracht hatte er seine Frau und seine beiden Kinder. Da Senegal als sicheres Land gilt, habe er die Zeit nicht nutzen können, um eine Ausbildung zu machen oder eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Er wirkte heiter, begrüßte die Besucher, sprach gut Deutsch und hat bereits mehrfach zu verschiedenen Anlässen seine Werke in der Gemeinde Bergkirchen ausgestellt. Doch das Beklemmende seiner Situation offenbart sich, wenn er anhand des auf dem Meer treibenden Segelbootes sagt: „Nichts ist stabil.“ Und er zeigt ferner in seinen Porträts afrikanischer Frauen und Mütter, „wie viel Angst sie haben“.

Macou schilderte auch, was es heißt, mit seiner Familie in einem Zimmer leben zu müssen. Abschließend bedankte er sich bei den aufmerksam lauschenden, betroffenen Zuhörern: „Ich freue mich, dass Ihr hier seid.“

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Ingrid Koch