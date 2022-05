Blechbläser krönen Konzert in der Schulaula

Begeisterten: Blechbläserensemble und Bläserkreis mit Nicola Hahn (ganz rechts) und Anna-Lena Widmann (2.v.r.). © ink

Bergkirchen – Der Bläserkreis Bergkirchen unter der Leitung von Nicola Hahn hatte zum Frühjahrskonzert mit einem bunten Programm in die Schulaula eingeladen. Nicht nur die Vereinsvorsitzende Anna-Lena Widmann freute sich, dass es nach zweijähriger Pause endlich wieder eine Auftrittsmöglichkeit für die Musikschüler und das Orchester gab. Dank Nicola Hahn seien alle bei der Stange geblieben.

VON INGRID KOCH

Das Bläserkreis-Orchester eröffnete den musikalischen Reigen unter anderem mit dem Titel „Never forget your friends“. Weiter ging es mit zwei Beiträgen des Jugendensembles, das Auflösungserscheinungen wegen Schulwechsel zeige, und auch eine neue Bläserklasse sei in diesem Schuljahr nicht zustande gekommen, so Hahn. In Einzelbeiträgen überzeugten einige Musikschüler anschließend mit ihrem Können.

Hahn betonte die Wichtigkeit, vor Publikum aufzutreten, um zu lernen, „mit der Aufregung umzugehen“. Und dann kündigte sie als „special guests“ das Blechbläserensemble „BRASSerei“ in der Besetzung Euphonium, drei Posaunen und zwei Tuben an, das bereits kürzlich beim Schlosskonzert der Stadtkapelle Dachau einen souveränen ersten Auftritt hatte und viel Beifall erntete für „Musik, die die Seele berührte“. „Es hat funktioniert“, meinte Hahn, und das stellten Linda Schenk, Gregor Sellschopp, Leonhard Hauschild, Sebastian Dobler, Kilian Bandt und Tobias Front erneut unter Beweis. So krönten in der Aula die Blechbläser, durchweg Schüler von Nicola Hahn, den Nachmittag mit bekannten Melodien aus Klassik, Filmmusik und „Fantasy“, darunter „Hedwig‘s Theme“ aus Harry Potter, „Over the Rainbow“ und „Eye of the Tiger“. Mit Riesenapplaus bedasnkten sich die Zuhörer bei den Musizierenden für den Einstieg in die schöne Frühlingszeit. Dafür wurden sie mit einer gemeinsamen Zugabe des Blechbläserensembles und des Bläserkreis-Orchesters belohnt, und zwar mit dem Abba-Hit „Thank you for the Music“.

Die Orchestermitglieder: Flöte: Kalina Petrov, Ana-Lena Widmann, Saxophon: Susanna Zagler, Trompete: Robert Goeb, Marvin Götz, Waldhorn: Anton Haas, Posaune: Leonhard Haunschild, Tuba: Tobias Front.