Bruchlandung mit Segelflugzeug

Zwischen Büschen und Sträuchern kam das Segelflugzeug zum Stehen. Ein 58-jähriger Flugschüler hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können. © Thomas Gaulke

35 000 Euro Sachschaden entstanden bei der missglückten Landung am Donnerstagabend am Flugplatz in Gröbenried. Der 58-jährige Flugschüler wurde nicht verletzt.

Gröbenried – Ein Segelflugzeug ist am Donnerstagabend im Landeanflug auf den Flugplatz in Gröbenried außer Kontrolle geraten. Das Flugzeug blieb schwer beschädigt zwischen Büschen und Bäumen hängen, der Pilot wurde glücklicherweise nicht verletzt, wie die Polizei gestern mitteilte.

Der 58-jährige Flugschüler aus Oberschleißheim wollte am Donnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Segelflugzeug am Flugplatz in Gröbenried landen. Aufgrund des Rückenwindes gelang es ihm laut Polizei nicht, das Flugzeug auf der Landebahn zum Stehen zu bringen. Der Segelflieger rollte über das Ende des Flugfeldes hinaus über die angrenzende Münchner Straße, stieß dabei gegen mehrere Verkehrszeichen und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Der Flugschüler, der alleine im Flugzeug war, wurde anschließend vom Rettungsdienst vorsorglich in das Krankenhaus Dachau verbracht, blieb aber unverletzt. Das Segelflugzeug wurde stark beschädigt; der Schaden wird auf 35 000 Euro geschätzt.

dn