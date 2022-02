Zusammenstoß beim Abbiegen - eine Person leicht verletzt

Ein Autounfall ereignete sich in Bergkirchen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. © Symbolfoto / Boris Roessler

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung in Eschenried einen entgegenkommenden Fiat übersehen. Beim Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt.

Bergkirchen – Eine 36-jährige Ford-Lenkerin fuhr gegen 15:15 Uhr auf der Münchner Straße in Richtung Dachau. An der Kreuzung zum Kurfürstenweg bog die Münchnerin nach links ab, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Fiat, und es kam zur Kollision.

Verkehrsunfall in Bergkirchen: Autos stoßen zusammen

Für beide Verkehrsteilnehmer zeigt die Ampel Grünlicht. Der 77-jährige Fiat Lenker aus dem Gemeindebereich Olching erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste ins Klinikum Dachau eingeliefert werden.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro. Die Feuerwehren aus Eschenried, Günding und Gröbenzell sperrten den Kreuzungsbereich aufgrund der Bergungsarbeiten kurzzeitig komplett. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Gegen die 36-Jährige wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. dn

