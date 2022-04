Dem Wasser mehr Platz geben

Erläuterte die einzelnen Schritte: Sebastian Auer vom ERD-Planungsbüro. © Foto:ink

Günding – Im Jahr 2013 wurde die Ortschaft Günding von einem Jahrhunderthochwasser (46,5 Kubikmeter/Sekunde) überflutet, das erhebliche Schäden angerichtet hat. Der Pegelstand lag damit höher, als der bis dahin zugrunde gelegte Höchstwert von 45,0 Kubikmeter/Sekunde. Für die neuen Berechnungen zum Hochwasserschutz werden 15 Prozent aufgrund des Klimawandels zugeschlagen.

Die ersten sichtbaren Vorkehrungen zum Hochwasserschutz wurden im vergangenen Jahr mit dem Abholzen von Bäumen und Sträuchern getroffen. Nun geht es auf die Zielgerade.

VON INGRID KOCH

Am Gründonnerstag hatte das Wasserwirtschaftsamt alle interessierten Bürger sowie die Gemeindepolitiker zu einer Informationsveranstaltung in die Sporthalle Günding gebeten, um in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bergkirchen und dem beauftragten Ingenieurbüro ERD aus München insbesondere die Anwohner über den zeitlichen Ablauf der Baumaßnahmen, die notwendigen Wegesperrungen und eventuelle weitere Beeinträchtigungen zu informieren. Im Anschluss an die Präsentation konnten die Bürger Fragen an die Verantwortlichen stellen.

Die Kosten für die umfangreichen Maßnahmen, die sich nach jetzigem Stand bis Ende Oktober 2024 hinziehen werden, übernehmen zu je 50 Prozent das Wasserwirtschaftsamt und die Gemeinde Bergkirchen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Robert Axtner, der sich über das große Interesse mit gut 100 Bürgern freute, stellte sich Constanze Hecker vom Wasserwirtschaftsamt (Abteilung Planung und Bau) vor, bevor Sebastian Auer vom ERD-Planungsbüro in seiner einstündigen, sehr anschaulichen Präsentation die folgenden Schritte erläuterte: Aktueller Sachstand der Ausführungsplanung/Ausschreibung, Ausbau der Sohle bei der Brücke Brucker Straße, Erstellung Flutmulde inklusive Wellstahldurchlass, Ausbau Bulachgraben, Brückenneubau St.-Vitus-Straße (inklusive Überschneidung Brückenneubau an der Maisach), Hochwasserschutzmauer am Sportplatz, Geländeanhebung sowie die Aufteilung in zwei Baulose (Erdarbeiten und Bauarbeiten) einschließlich Zeitplan und Prognose des Bauablaufs.

Ziel sei in jedem Fall, „dem Wasser mehr Platz zu geben“, aber die Gündinger müssen viel Geduld aufbringen, oder, um Bürgermeister Robert Axtner zu zitieren: „Es wird uns Nerven kosten.“ Die Dauer bis zur Fertigstellung liegt zwischen 12 und 65 Wochen. Und es gibt laut Auer Unsicherheitsfaktoren: „Das sind die krisenbedingten Lieferschwierigkeiten und die spektakulären Preise“.

Stark betroffen vom Hochwasser ist auch der SV Günding, und nun muss sich der Sportverein auf erhebliche Einschränkungen, wie Zufahrt und eingeschränkten Spielbetrieb einstellen. Auf dem Gelände wird eine bis zu 1,80 Meter hohe und 2,50 Meter breite Hochwasserschutzmauer mit einer Länge von 530 Metern gebaut. Sie erhält zwei Durchgänge und eine Tribüne mit 50 Sitzplätzen. Dafür sind 65 Wochen vorgesehen, bedingt durch das Bauen in Etappen wegen der Bodenbeschaffenheit. Auer will sicherstellen, dass das Hauptfeld des SVG voll bespielt werden kann.

Zu den Einschränkungen gab es etliche Fragen der Bürger, etwa zum Brückenbau in der St.-Vitus-Straße: „Wie komme ich von Alt-Günding zum Sportplatz und Kinderhaus?“ Die Antwort des Planers: „Zufahrtsmöglichkeit zum SV Günding und zum Kindergarten werden weitestgehend vorhanden bleiben. Es muss mit Einschränkungen gerechnet werden. Besonderes Augenmerk ist die Zugänglichkeit zum Kindergarten. Ungefähre Dauer der Arbeiten in diesem Bereich: 20 Wochen.“

Eine andere Frage war, ob der Grundwasserspiegel an der Werkallee sinken werde. „Es wird nicht schlechter“, so die Antwort des Experten.

Gebeten wurde ferner darum, die Termine für die Absperrungen rechtzeitig bekannt zu geben. Das sicherte der Bürgermeister zu. Und er versprach, die komplette Präsentation und die Ansprechpartner online zu stellen, damit sich die Bürger in Ruhe und detailliert informieren können, was auf sie zukommt.

Rund 100 Zuhörer wollten sich zu den Hochwasserschutzmaßnahmen informieren und waren in die Gündinger Sporthalle gekommen. © Foto: ink