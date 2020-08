Geschichte des Wasserzweckverbands Oberbachern: Der ewige Kampf ums gute Wasser

Simon Landmann, der 18 Jahre Vorsitzender des Wasserzweckverbands Oberbachern war, weiß alles über die Entstehung der Wasserversorgungsgruppe, die Entwicklung über Jahrzehnte und die Widerstände. Seinen Nachfolger im Amt als Bürgermeister und als Vorsitzender des Verbands, Robert Axtner, hat er nun zu einem Besuch nach Oberbachern eingeladen, um ihm vor Ort im Wasserhaus Details zu erläutern.

Zur Geschichte berichtet Landmann: „Bereits in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde in den einzelnen Gemeinden der Ruf nach einer zentralen Wasserversorgung immer lauter. So konnte auf Betreiben des damaligen Pfarrherrn in der ehemaligen Gemeinde Bergkirchen bereits am 19. November 1955 die Einweihung einer zentralen Wasserversorgungsanlage (Flach-Brunnen nördlich der Maisach) stattfinden. Die Nachbargemeinde Feldgeding nahm ihre eigene zentrale Wasserversorgung (Brunnen an der Bergkirchner Straße) im Herbst 1968 in Betrieb.“

Weil auch in Oberbachern der Ruf nach einer zentralen Wasserversorgung immer lauter wurde, schlossen sich die Gemeinden Oberbachern, Pellheim und Prittlbach 1965 zu einem Wasserverband zusammen. Bereits im Oktober 1965 erfolgte die Bohrung eines Tiefbrunnens (heute Brunnen 1) südlich von Oberbachern. Die Druckkesselstation war im ehemaligen Feuerwehrhaus untergebracht.

Im Juli 1967 übernahm Josef Wolferseder das Amt des ersten Bürgermeisters in Oberbachern, im September/Oktober 1967 ermächtigten die Wassergenossen Oberbachern dazu, in eigener Regie den ersten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen.

In den Folgejahren kam es in den Nachbargemeinden Bergkirchen, Feldgeding, Hebertshausen und Schwabhausen immer mehr zu Problemen mit deren Wasserqualitäten, sodass letztlich die Regierung von Oberbayern Druck ausübte, die zentral gelegene Wasserversorgungsanlage des Zweckverbandes Oberbachern zu erweitern.

Auch der Zweckverband Oberbachern hatte inzwischen Probleme mit der Technik (die provisorische Druckkesselstation war im ehemaligen Feuerwehrhaus!). So wurde zum Beispiel auf einer Bürgerversammlung in Feldgeding im April 1978 die Aussage gemacht: „Unser Wasser schmeckt nach gebrannten Früchten und nicht nach Wasser!“

In der neu gegründeten großen Gemeinde Bergkirchen wurde dann unter Bürgermeister Hubert Huber als Zweckverbandsvorsitzender die Erweiterung und Modernisierung der zentralen Wasserversorgung in Angriff genommen und bereits im Herbst 1979 mit dem Bau des Hochbehälters (Fassungsvermögen 2000 Kubikmeter) begonnen. Brunnen 2 mit einem Wasserhaus folgte dann 1982. Mit dem größeren Fördervolumen von zwei Brunnen und der neuen Aufbereitungsanlage wurden nun zusätzlich die Gemeinden Bergkirchen (Ortsteile Bergkirchen und Feldgeding), Hebertshausen und Schwabhausen als „Wassergäste“ mit gutem Trinkwasser versorgt.

Der ursprüngliche Umgriff des Zweckverbandsgebietes mit Oberbachern, Unterbachern, Ried und Breitenau (jetzt Dachau) sowie Pellheim mit Lohfeld, Assenhausen, Pullhausen und Viehhausen (jetzt Stadt Dachau) und Prittlbach mit Goppertshofen und Walpertshofen (jetzt Gemeinde Hebertshausen) blieb bestehen. „Diese Konstellation bringt aber die Kuriosität mit sich, dass von dem jährlichen Fördervolumen von etwa 800 000 Kubikmeter Wasser nur zirka 100 000 im eigenen Zweckverbandgebiet verbraucht werden. Die restliche Menge geht an die Wassergäste“, weiß Landmann.

Aufgrund der nun größeren Fördermenge setzte die Regierung von Oberbayern ein entsprechendes Wasserschutzgebiet um die Brunnen 1 und 2 fest. In den Folgejahren stieg der Wasserbedarf – unter anderem bedingt durch den Anstieg der Bevölkerung – sodass die Regierung von Oberbayern Ende der 90er Jahre eine nochmalige Vergrößerung des Wasserschutzgebietes plante, was erneut zu heftigen Protesten von Seiten der betroffenen Landwirte führte. Das erweiterte Schutzgebiet hätte sogar die Amselweg-Siedlung miteingeschlossen.

Diese vorläufige Festsetzung konnte dann in den Jahren 2003 und 2004 vom Verbandsvorsitzenden durch geologische Gutachten und einer Zusage, die künftige Fördermenge aus den Brunnen 1 und 2 nicht zu steigern, zumindest ausgesetzt werden. Das ursprünglich festgesetzte Schutzgebiet blieb weiter bestehen, immer mit der Gefahr, es könnte durch neue schärfere gesetzliche Bestimmungen erweitert werden.

Der erbitterte Protest der Landwirte blieb bestehen. Erst durch die Zusage des Wasserzweckverbands, die Fördermengen der Brunnen 1 und 2 durch einen weiteren Brunnen spürbar zu senken, brachte etwas Ruhe in den Streit um das Schutzgebiet.

Im Februar 2007 wurde mit der Probebohrung des neuen Brunnens begonnen. 2009 ging dann Brunnen 3, jetzt im Deutenhausener Gemeindewald, ans Netz. Demzufolge konnte das Wasserschutzgebiet um die Brunnen 1 und 2 deutlich verkleinert werden. Komplett stilllegen kann man die Brunnen 1 und 2 erst, wenn ein weiterer Brunnen gebaut wird. Der Verbandsrat setzte sich 2013 das Ziel, bis 2032 einen weiteren Brunnen im Deutenhausener Gemeindewald zu installieren. Das Wasserrechtsverfahren für das Wasserschutzgebiet für die Tiefbrunnen 1 und 2 wurde deshalb von der Regierung von Oberbayern für die Brunnen 1 und 2 nur bis 2032 festgesetzt und nicht auf unbestimmte Zeit.

Landmann zu den Brunnen 1 und 2: „Beide Brunnen haben bis 2030 ein Alter von 65 und 48 Jahren erreicht, was ein normales Brunnenalter bedeutet.“ Und zur Wasserqualität: „Unser Wasser aus drei Tiefbrunnen ist zu 100 Prozent nitratfrei! Das beinhaltete Eisen und Mangan werden durch Zuführung von Sauerstoff in der Aufbereitungsanlage entzogen.“ Ingrid Koch