Wachsmaschine steht in Flammen

Das Nebengebäu de, in der die Wachsmaschine stand, brannte völlig aus.

Großeinsatz für Feuerwehren in Deutenhausen

von Nikola Obermeier schließen

Zu einem Großeinsatz für die Feuerwehren ist es am Dienstagmorgen um 8 Uhr in Deutenhausen bei Bergkirchen gekommen: Eine Wachsaufbereitungsmaschine des Imkereifachgeschäfts „Dachauer Bienenwelt“ in Deutenhausen bei Bergkirchen begann zu brennen, laut Polizei aufgrund eines technischen Defekts.