Eine Spur der Verwüstung am Tag nach der Fahnenweihe

Eine Gruppe Jugendlicher ist in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach Mitternacht durch Deutenhausen gezogen und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das teilte die Polizei Dachau gestern in ihrem Pressebericht mit.

Bergkirchen– Ein Anwohner der Blumenstraße in Deutenhausen, Gemeinde Bergkirchen, hatte der Polizei mitgeteilt, dass Jugendliche die Mülltonnen umwerfen. Die Polizei traf die Randalierer nicht mehr an, allerdings stellte die Streife dann bei ihren Nachforschungen noch weitere Sachbeschädigungen fest: Das Ortsschild wurde umgeknickt, in der Nähe aufgestellte Fahnenmasten sowie Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Laut Angaben des Anwohners führten die Jugendlichen einen Leiterwagen mit sich. Die Polizei vermutet, dass die Gruppe von der Fahnenweihe kamen. Es sei allerdings nicht sicher, ob es sich hierbei um Besucher der Veranstaltung im Bürgerhaus Deutenhausen-Eisolzried handelte. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0 81 31/ 56 10 zu melden. dn

