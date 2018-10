Deutenhausen trauert um Gastwirtin Rosi Peiß

Gastwirtin Rosi Peiß ist tot. Damit ist ein Stück Deutenhauser Geschichte Vergangenheit. Denn das Gasthaus, das ihren Namen trug, war Heimat aller örtlichen Vereine, aber auch beliebter Dreh- und Veranstaltungsort.

Deutenhausen – „Bei der Rosi“ war immer eine gute Adresse für gemütliche Gastlichkeit und Brauchtumspflege in Deutenhausen. Nun ist die Gastwirtin Rosina Peiß, geborene Hof, von ihrem Leiden erlöst worden. Sie starb im Alter von 87 Jahren und hinterlässt ihre Töchter Judith und Irmgard, Schwiegersohn Sepp und die Enkelkinder Josef und Matthias.

Nach dem Gottesdienst, den Pfarrer Albert Hack um 14 Uhr am heutigen Mittwoch in der Filialkirche St. Nikolaus zelebrieren wird, findet die Beerdigung auf dem dortigen Friedhof statt. Robert Gasteiger wird in der Kirche für die Verstorbene auf der Zither ein Abschiedslied spielen, denn ihm war die Rosi ans Herz gewachsen. Seit 1992 etwa 20 Jahre lang war er in ihrem Wirtshaus zu Gast, weil dort regelmäßig der Hoagartn mit seinen Rosstäuschern stattfand, und zwar im ersten Stock: „So einen Saal findet man noch selten“, schwärmt Gasteiger.

„Die Rosi mochte die traditionelle Musik und hörte uns gerne zu“, erzählt er. Einmal war es den Rosstäuschern sogar gelungen, sich mit der Wirtin fotografieren zu lassen, was sie gar nicht so gerne mochte. Vor nicht allzu langer Zeit hat Gasteiger die geschätzte Wirtin noch im Pflegeheim besucht.

Alle Deutenhauser Vereine hatten ihre Heimat im Gasthaus Peiß. Die Feuerwehr Eisolzried hielt in der urigen Wirtsstube ihre Versammlungen ab und vergaß nie, der Wirtin zum Geburtstag zu gratulieren. Für die Nikolaus-Schützen war es das Vereinslokal nach der Wiedergründung von 1986 bis 2009, bevor das Bürgerhaus bezogen werden konnte. „Herbergsmutter Rosi Peiß stiftete das erste Gewehr und gab damit auch den ersten Schuss ab“, heißt es in der Chronik.

„Wir haben schöne Feste und Schützenbälle gefeiert, und die Wirtin hat immer viel Geduld mit uns gehabt“, sagen die Schützen.

Die Jagdhornbläser Dachau trafen sich regelmäßig in der gemütlichen Gastwirtschaft aus dem 18. Jahrhundert, und auch die Besucher beim Poetischen Herbst fühlten sich wohl bei bayerischen Schmankerln und handgemachten Kirchweihnudeln.

Immer wieder war das 1790 erbaute Gasthaus der Schauplatz für die Dreharbeiten diverser Filmteams, die vor allem die historische Gaststube für ihre Aufnahmen nutzten. Zunächst drehte Regisseur Marcus H. Rosenmüller dort 2006 Szenen für seinen Film „Schwere Jungs“. Auch der renommierte Münchner Regisseur Michael Verhoeven entschied sich im Jahr 2014 für den Drehort Deutenhausen als geeignete Kulisse für den Film „Let’s go“, der das Leben einer jüdischen Familie in der Nachkriegszeit beleuchtet. In jüngster Zeit wurde dort für die bayerische Serie „Dahoam is Dahoam“ gedreht.

