Bergkirchner Diakon Michael Koch nimmt Benedikt XVI. in Schutz

Die Kirche stand wegen des vor wenigen Wochen vorgestellten Missbrauchsgutachtens unter Beschuss. Aus Bergkirchen bekommt der frühere Papst Benedikt XVI. nun Rückendeckung. © Symbolbild: Jochen Lübke

Der Bergkirchner Seelsorger Michael Koch hat mit der Heimatzeitung über seine Sicht auf die Aufarbeitung des Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gesprochen. Dabei erwies er sich als großer Verteidiger des ehemaligen Pontifex.

Bergkirchen – Im vergangenen Jahr hat es in der Gemeinde Bergkirchen rund 100 Kirchenaustritte gegeben, und im Januar setzte sich der Trend fort. Nun sei es ruhiger geworden, heißt es aus dem Rathaus und auch aus dem Pfarramt. Diakon Michael Koch hat sich auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten in Absprache mit Pfarrer Albert Hack zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche geäußert.

„Meine Aussagen sind alle durch die unterschiedlichsten Quellen belegbar“, sagt Koch, der nach seiner Weihe im Oktober zum pastoralen Team im Pfarrverband Bergkirchen-Schwabhausen gehört. Er hat sich während seines Studiums intensiv mit den Schriften Ratzingers auseinandergesetzt, die für ihn Motivation waren, „Diakon zu werden“. Pfarrer Hack bezeichnet ihn als „Ratzinger- Experten“. Hack selbst bezeugte unter anderem in einem Gottesdienst den Besuchern: „Respekt, dass Sie gekommen sind.“ Er sehe Zeichen der Hoffnung, dass sich in der katholischen Kirche etwas bewegt.

Michael Koch erklärte, dass er als Diakon im Zivilberuf und speziell in seinem Beruf als Ingenieur im Außendienst täglich mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt komme, vor allem mit vielen Menschen. „Was mir dort in zahlreichen Gesprächen in den letzten Wochen auffiel, ist, dass viele Menschen gar nicht wahrgenommen haben, dass das Missbrauchs-Gutachten von der Erzdiözese München und Freising selbst beauftragt wurde, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen und die entsprechenden Maßnahmen gegen den sexuellen Missbrauch abzuleiten. Viele zeigten sich auch überrascht, dass ich in meiner Ausbildung zum Diakon bereits eine Vielzahl von Schulungen zum Thema ,Prävention sexueller Missbrauch‘ absolviert habe.“

Ebenso verpflichtend sei die Teilnahme an der entsprechenden Lernplattform der Erzdiözese gewesen, die in unterschiedlichen Modulen nach den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft zum Thema Prävention aufbereitet ist. Die Weihe zum Diakon wäre ohne eine Teilnahme an diesen Ausbildungsbausteinen gar nicht möglich gewesen.

Diakon Michael Koch arbeitet im Pfarrverband Bergkirchen-Schwabhausen. © ink

Koch: „Darüber hinaus wurde ich sehr häufig gefragt, wie ich über die Sache zum Missbrauch in Verbindung mit Papst Benedikt XVI. denke. Gerne nehme ich auch dazu Stellung und möchte einige Stationen nennen, die zeigen, wie ernsthaft sich Joseph Ratzinger mit dem Thema Missbrauch auseinandergesetzt hat und stets die Menschen, die darunter leiden, im Blick hatte: Als Chef der Glaubenskongregation hat er in den 1980er Jahren dafür gesorgt, dass die Zuständigkeit für den sexuellen Missbrauch in sein Ressort fällt, und drängte auf die Verschärfung des kirchlichen Strafrechts und darauf, den Opferschutz zu verstärken.“

2002 habe er die US-Bischöfe nach Rom bestellt, um sich selbst ein Bild über die Missbrauchsfälle zu verschaffen. Daraufhin sei festgelegt worden, dass jeder Fall nach Rom gemeldet werden müsse und alle Diözesen jede einzelne Anschuldigung untersuchen müssten. 2005, kurz bevor Ratzinger zum Papst gewählt wurde, habe er bei der Kreuzwegmeditation, die in alle Welt übertragen wurde, gesagt: „Das verschmutzte Gewand und Gesicht deiner Kirche erschüttert uns. Aber wir selber sind es doch, die sie verschmutzen. (...) Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade auch unter denen, die im Priestertum ihm ganz zugehören sollten? Wie viel Hochmut und Selbstherrlichkeit?“

Im Mai 2005, kurz nach seiner Papstwahl, habe er eine Reihe von Priestern suspendiert, denen sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Sinngemäß habe der Papst später geäußert, dass die Missbräuche nicht nur ein abscheuliches Verbrechen seien, sondern eine schwere Sünde, die Gott beleidigt und die Würde des Menschen verletzt. Die Bischöfe seien nicht nur nicht eingeschritten, sondern hätten die Taten vertuscht und die Täter gedeckt.“

Ab 2010 hatte er bestimmt, bei jeder Auslandsreise Missbrauchsopfer persönlich zu treffen. Allein in den USA seien mehrere hundert Priester wegen sexuellen Missbrauchs des Amtes enthoben und enorme Summen an Entschädigung für die Opfer ausbezahlt worden. Koch: „Allein in den Jahren 2011/12 suspendierte der Papst 384 Kleriker. Darunter waren auch Bischöfe, die ihren Stuhl räumen mussten.“

Das Thema Missbrauch müsse ein zentrales Thema in der Kirche sein und bleiben, findet auch der Diakon. Vor allem müssten die Opfer im Zentrum stehen. Die Aufarbeitung dürfe aber nicht von Emotionen, Vermutungen, Vorverurteilungen, Halbwahrheiten und von Polemik geleitet werden. Vielmehr müssten die Fakten sachlich und nüchtern dargelegt werden, schloss Diakon Koch seine Ausführungen. Ingrid Koch