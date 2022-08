Soldaten- und Veteranenverein Günding-Mitterndorf feiert 100-jähriges Bestehen

Der aktuelle Vorstand des Veteranenvereins (von links nach rechts): Schriftführer Michael Koch, 2. Vorsitzender Robert Gasteiger, Kassier Johann Schallermayer, Vorsitzender Reiner Hartl und Kassenprüfer Franz Gasteiger. © ink

Der Soldaten- und Veteranenverein Günding-Mitterndorf feiert 100-jähriges Bestehen.

Günding – Der Soldaten- und Veteranenverein Günding-Mitterndorf feiert sein 100-jähriges Bestehen nachträglich am Sonntag, 11. September, in der St. Vitus-Straße 19. Der Gottesdienst mit Segnung des Fahnenbandes beginnt dort um 10 Uhr. Ab 11 Uhr folgt das Mittagessen, und ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Gegründet wurde der Verein 1921, die Fahnenweihe fand, wie Heimatforscher Hubert Eberl im Amperboten recherchiert hat, am 3. Juli 1921 statt. 42 Vereine hatten damals ihr Erscheinen zugesagt. So groß wird heuer zwar nicht gefeiert, aber es sind zahlreiche Ehrengäste eingeladen.

Der aktuelle Vorstand setzt sich so zusammen: Reiner Hartl ist Vorsitzender, Robert Gasteiger sein Stellvertreter. Das Amt des Schriftführers übt Michael Koch aus, der als Diakon den Wortgottesdienst hält. Johann Schallermayer ist Kassenwart.

Koch hebt den Bezug zur katholischen Kirche hervor: „In der hundertjährigen Tradition wurde die Verbindung zwischen dem Verein und dem Glaubensleben immer sehr eng gepflegt. Vor allem bei Segnungen der Fahne mit ihren Bändern, den Erinnerungsgottesdiensten und bei den Begräbnisfeiern der verstorbenen Mitglieder finden Begegnung statt, bei denen man sich austauscht und Seelsorge stattfindet“.

Zur Geschichte des Vereins erinnert er: „Viele fragen sich vielleicht in diesen Tagen, was ein Soldaten- und Veteranenverein eigentlich ist, wozu er dient und ob so ein Verein noch in unsere moderne Zeit passt. Ein kurzer Blick zurück in die Geschichte lässt uns die Antwort darauf finden. Zwei Weltkriege wurden mit großer Brutalität geführt, was zur Folge hatte, dass viele Kriegsteilnehmer mit schweren körperlichen und seelischen Verletzungen nach Hause zurückgekehrt sind. Die Fürsorge eines modernen Sozialstaates war vor allem nach dem Ersten Weltkrieg nicht vorhanden. Die kriegsversehrten Männer mussten sich mitsamt ihren Angehörigen oft ohne Unterstützung durchs Leben schlagen. Die blanke Not erzwang Kameradschaft, denn sie hatte damals eine existenzielle Bedeutung. So war die Gründung des Vereins ein Akt der Selbsthilfe. Es war ein Zusammenstehen in der Not und eine Gemeinschaft, um besser mit dem Erlittenen fertig zu werden“.

Die aktuelle Weltlage lasse wieder einmal erkennen, dass Freiheit und Frieden nicht selbstverständlich seien. Vielleicht könne in diesen Zeiten wieder der Blick auf das Leben und Wirken Christi helfen, diese Werte in den Mittelpunkt des Lebens zu rücken. Der Veteranenverein Günding/Mitterndorf habe in seiner hundertjährigen Geschichte immer wieder gezeigt, welche Kraft es entfalten könne, „der Option Christi zu folgen, um gute Taten und Werke am Nächsten zu vollbringen“.

Roswitha Höltl