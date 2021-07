Die Ungarn in Feldgeding

Heimatforscherin Inge Bortenschlager erinnert an Heimatvertriebene vor 75 Jahren

Feldgeding – Wie die Heimatvertriebenen in Feldgeding nach dem Krieg sesshaft wurden: Damit hat sich die gebürtige Feldgedingerin und Heimatforscherin Inge Bortenschlager beschäftigt. Sie konzentriert sich auf die Gruppe aus Dunakömlöd/Ungarn, die vor 75 Jahren im Dorf eintraf. Das war im Juni 1946 die „Sippe Haag“. Sie bestand aus den Familien Domjan, Hambalgo, Szigwarth, Blatt und Haag.

+ Der 93-Jährige Sepp Haas erinnert sich an das Jahr 1946. © Foto: ink

VON INGRID KOCH

Die Familien wurden im Mai 1946 aus ihrer Heimat ausgewiesen, in einen Viehwaggon gepfercht und nach Deutschland verfrachtet. „Vierzehn Tog vor mir wegmiassn hom, ist des bekannt gem worn, dass mir ausgwiesn wern, bloß net wann und wohi“, berichtet der heute 93-jährige Josef Haag. „Mir hom nur 20 Kilo Gepäck mitnehma derffa.“

Als Handwerker und Kleinbauern waren die Familien meist Selbstversorger. So nahmen sie „s’ ganze Fleisch, de Schinken, s’ Greicherte und s’ Meu, eigentlich alle Lebensmittel und aa unsere Federbettn mit“, wie sich Sepp Haag erinnert.

Nachdem die Lok in Österreich anderweitig gebraucht wurde, musste eine 14-tägige Zwangspause eingelegt werden. Dort konnten die Heimatvertriebenen die mitgebrachten Lebensmittel gut gebrauchen, um den ärgsten Hunger abzuwenden.

In bayerischen Piding wurden alle erst einmal entlaust, „obwoi mir gar net verlaust warn“. In Dachau angekommen, wurden sie eine Nacht ins „Dulag“ gebracht. Anderntags „san mir mit den Federbettn und de restlichen Sachen auf einen Anhänger mit einem Ross nach Feldgeding zum Wirt kemma und hom oa Nacht im Stroh unterm Fürdach gschlaffa. Do san d’ Meis über unsere Gsichter, des hot uns nix do“, erzählt Sepp Haag, „Dann san mir verteilt worden.“

Im Sommer 1946 halfen die Männer bei der Tomatenernte im Kräutergarten in Dachau. Als Maurer fanden sie bald Arbeit. Sie arbeiteten beim Aufbau des zerbombten Münchner Bahnhofs und auf vielen anderen Baustellen.

Erst 1951 konnte mit dem Bau ihrer Eigenheime begonnen werden. „Alle „Waggonflüchtlinge“, wie die Vertriebenen von den Einheimischen genannt wurden, „haben sich voll in die Feldgedinger Dorfgemeinschaft eingefügt und wurden ein Gewinn für unseren Ort“, weiß Inge Bortenschlager aus eigener Erfahrung.

Jakob, Josef und Vater Haag gründeten ein Baugeschäft, Johann Haag eine Schreinerei mit Gastwirtschaft (Wirtshaus zur Weide), Kathi Hambalgo heiratete Josef List, der sich mit einem Bedachungsgeschäft samt Spenglerei selbstständig machte. Dort arbeitete sie mit. Josef Domjan eröffnete 1946 den ersten „Freiluft-Frisörsalon“. „Da Boda Sepp“, ein Feldgedinger Original, war der einzige Friseur deutschlandweit, der sonntags nach der Kirche seinem Dienst nachkommen durfte. Sein Sohn Josef führte das Geschäft, allerdings im Innenbereich, bis zu seinem Tod weiter. Der Großvater war noch ein echter Bader gewesen, der nicht nur die Haare schnitt, sondern in seiner Heimat auch Furunkel aufgeschnitten und Zähne gezogen hatte.

Die restlichen Familienangehörigen verdienten als rechtschaffene Handwerker ihren Lebensunterhalt und halfen wiederum ihren Kindern. Zu den Nachkommen gehören in der Gemeinde Bergkirchen bekannte Namen wie Franz Blatt, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim TSV Bergkirchen in der Vorstandschaft engagiert, genauso wie in der Kirchenverwaltung von St. Jakob in Dachau. Georg Blatt besitzt ein Malergeschäft, dessen Sohn ist Bürgermeister von Erdweg. Karl Thuro hat sich als beliebter Laienschauspieler bei den Theaterfreunden Feldgeding einen Namen gemacht.

Fazit der Heimatforscherin: „Alle haben sich gesellschaftlich und politisch voll in die Ortschaft Feldgeding integriert“.