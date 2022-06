Vielseitiger Stas Shurins begeistert bei Solidaritätskonzert

Stimmgewaltig: Stas Shurins in Lauterbach. Foto: ink © ink

Der vielseitiger lettische Sänger Stas Shurins hat bei einem Solidaritätskonzert für die Ukraine in Lauterbach begeistert.

Die Vhs Bergkirchen hatte zu einem Solidaritätskonzert in Lauterbach mit dem Titel „We stand with Ukraine“ eingeladen. „Da die Produktionskosten der Veranstaltung von der Sparkasse Dachau und der Volksbank Dachau sowie die Kosten für Technik und Ton von der Veranstaltungsfirma Puzzlepie gesponsert wurden, können die Einnahmen aus dem Konzert direkt in Unterstützungsprojekte und Kurse der Vhs Bergkirchen für die in der Gemeinde Bergkirchen lebenden Ukrainerinnen und ihre Kinder fließen“, freute sich Vhs-Vorsitzende Simone Kastl-Frisch.

Fast beim Eurovision Song Contest

Die Vhs hatte einen jungen Sänger engagiert: Stas Shurins, aufgewachsen in Lettland, gewann mit gerade mal 19 Jahren einen großen Musikwettbewerb in der Ukraine und wurde dort fast über Nacht zum gefeierten und berühmten Star. Beinahe hätte er auch die Ukraine im Eurovision Song Contest vertreten, musste aber dann wegen des Krieges in der Ostukraine 2012 wieder zurück nach Lettland. Seit 2015 lebt er mit seiner ukrainischen Ehefrau in einem beschaulichen Städtchen in der Pfalz.

Im Finale von „The Voice of Germany“

Stas Shurins gilt in der Ukraine und in Russland als angesehener Sänger und Songwriter. Er hat bereits mehrere Studio-Alben in Russisch und in Englisch veröffentlicht. In Deutschland kennt man den sympathischen jungen Sänger vor allem aus der Gesangsshow „The Voice of Germany“, wo er es 2016 mit seinem Coach Samu Haber (von „Sunrise Avenue“) bis ins Finale schaffte. In Lauterbach präsentierte Stas Shurins bekannte Cover-Songs und eigene Lieder.

Mit Popsongs stimmgewaltiger Grammy-Preisträger wie Sam Smith oder Calum Scott konnte Stas Shurins seinen enormen Stimmumfang zeigen. Neben seiner perfekten Gesangstechnik und sauberen Intonation zeichnet Stas Shurins sein gefühlvoller Gesang aus. Mit seiner starken Stimme, die manchmal so verletzlich klingt, transportiert er Emotionen und sorgt beim Publikum für Gänsehautmomente, etwa mit seiner Interpretation eines Songs des österreichischen Songwriters Julian Le Play: „Lass mich deine starke Schulter sein, wenn der Wind sich gegen dich dreht“ heißt es darin zum Beispiel. Oder mit dem französischen Liebeslied des Sängers Slimane „A fleur de toi“.

Dass er außerdem ordentlich Soul in der Stimme hat, bewies er mit einem Song der amerikanischen R & B-Diva Alicia Keys, und auch Pop-Rock-Nummern stehen ihm gut, wie er mit einem Klassiker der irischen Band U2 zeigen konnte.

Seine eigenen Songs präsentierte er in Russisch, und den 2019 für das ukrainische Paralympische Komitee komponierten Song „You can be“ sang er eigens für die anwesenden ukrainischen Besucherinnen in deren Landessprache. Das begeisterte Publikum entließ den sympathischen Sänger erst nach zwei Zugaben. Für die Bewirtung mit feinen ukrainischen Häppchen sorgte das Team der Vhs Bergkirchen, das schon wieder das nächste Sommerkonzert vorbereitet:

Am Sonntag, 24. Juli, um 20 Uhr spielt das internationale Ensemble „Met in Munich“ im Rahmen der Sommerspielzeit des Hoftheaters Bergkirchen in der Mehrzweckhalle Lauterbach. „Mit Schubert nach Damaskus“ heißt das Konzertprogramm.

Das neu gegründete Ensemble rund um den syrischen Musiker Abathar Kmash verbindet mitreißende orientalische Rhythmen mit klassischer europäischer Klangkultur. Tickets zu 21 Eiuro gibt es bei der Vhs Bergkirchen unter www.vhs-bergkirchen.de.

Ingrid Koch