Ein wundervoller Musikabend

Ein illustres Ensemble: Susanna Morper, Stephanie Eineder, Nenad Uskokovic, Tobias Zeitz beim Notenblättern, Petra Morper (v.l.). © Ingrid Koch

Janet Bens und Petra Morper hatten wieder spannende Gäste zu ihrem jährlichen Konzert am Pfingstmontag in der Pfarrkirche Bergkirchen eingeladen.

Bergkirchen - Kulturreferentin Edith Daschner begrüßte die zahlreichen Besucher im Namen der Gemeinde zum musikalischen Hochgenuss mit herausragenden Interpreten und klassischer Musik vom Feinsten. Sie entschuldigte Janet Bens, die sich gerade bei den Salzburger Festspielen im Kulturbereich engagiert.

Herausragende Interpreten klassischer Musik

Unter dem Titel „Eternal Source of Light Divine“ (ewige Quelle göttlichen Lichts) von Georg Friedrich Händel waren dieses Mal dabei die Mezzosopranistin Stephanie Eineder, die im Hoftheater bereits als Prinz Orlofski zu erleben war, sowie Susanna Morper mit der Violine und Nenad Uskokovic am Cello. Gemeinsam mit Petra Morper (Orgel und Klavier) musizierten sie in einer runden Stunde vokale und instrumentale Musik von Händel, Mozart, Vivaldi und anderen Komponisten. Zunächst von der Empore und dann im prächtigen Altarraum brachten sie ihr fein abgestimmtes Programm zu Gehör.

Susanna Morper verzauberte mit ihrem virtuosen Spiel als Solistin und zusammen mit ihrer Mutter Petra (Klavier) die Zuhörer unter anderem mit dem Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart No. 5 KV 219. Stephanie Eineder faszinierte mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme und brachte den Kirchenraum zum Klingen. Sie sang aus dem „Liederalbum“ von Richard Strauss vier bewegende Stück wie „Du meines Herzens Krönelein“.

Sein Debüt in Bergkirchen gab der großartige Cellist Nenad Uskokovic, der mit „Orfeo ed Euridice“ von Christoph Willibald Gluck durch Klangfarbe und Wärme brillierte.

Petra Morper, musikalische Leiterin beim Hoftheater Bergkirchen und als Dozentin für Klavier eine bekannte Größe, zog im Zusammenspiel mit ihren illustren Gästen souverän die Fäden an diesem wundervollen Abend mit herrlicher Musik, die die Herzen berührte. Die Zuhörer bedankten sich mit nicht enden wollendem Applaus und wurden mit einer Zugabe belohnt.

