Die Einigkeit hat einen neuen Vorsitzenden

Nach 14 Jahren hat sich Hans Dahmen aus der Vereinsführung von Einigkeit Palsweis-Priel als Vorsitzender zurückgezogen. Er hinterließ ein bestelltes Haus.

VON INGRID KOCH

Palsweis – Hans Dahmen freute sich bei der gut besuchten Hauptversammlung im Bürgerhaus, mit Hermann Zacherl einen Nachfolger gefunden zu haben, der die gleichen Ziele verfolgt. Es geht ihm darum, dass die Dorfgemeinschaft, die seit der Vereinsgründung 2004 viel bewegt hat, intakt bleibt.

„Es ist alles gut geregelt. Ich bin erleichtert“, so Hans Dahmen nach der Wahl des neuen Teams, das einstimmig gewählt wurde. Robert Dexl ist Stellvertreter von Hermann Zacherl. Im Amt bestätigt wurde Bernhard Groß als Kassier, mit Stellvertreter Michael Wittmann. Gabi Plüschke löst Sabine Heiß als Schriftführerin ab. Im erweiterten Beirat unterstützen: Martin Bernhard, Hans Dexl, Herbert Kowalski, Michael Lang, Sebastian Lang, Daniel Schrall, Werner Schrall und Hans Heiß. Die Kasse prüft Birgit Kölbl.

Bürgermeister Simon Landmann, der die Wahl leitete, fand nur lobende Worte für die Palsweiser, allen voran Hans Dahmen als treibende Kraft, als es 2004 darum ging, ein eigenes Bürgerhaus zu errichten, das nach schwierigen Verhandlungen mit dem Gemeinderat und einem aufwendigen Genehmigungsverfahren 2007 eingeweiht wurde. „Ihr habt Neuland betreten“, so Landmann, denn bis dahin habe die Gemeinde noch keine Erfahrung gehabt, „ob es läuft“.

Die Skepsis im Gemeinderat sei groß gewesen und der erste eingereichte Plan als „überhöht“ abgelehnt worden. „Aber Ihr habt fast alles selbst gemacht, und die Gemeinde hat nur das Material bezahlt.“

In Zahlen ausgedrückt: Bis zur Einweihung wurden als Eigenleistung 6000 Arbeitsstunden erbracht, und die Gemeinde zahlte (samt Jugendraum) 188 575 Euro für das „Schmuckkästchen an der Amper“. Landmanns Dank galt der gesamten Familie Dahmen, die sich vielfältig einbrachte, vom Innenausbau bis zur Anpflanzung der Außenanlagen.

Für den Bau von drei Stockbahnen und eines Parkplatzes fielen für die Kommune noch einmal 8000 Zuschuss an, außerdem 5500 Euro im Jahr 2017 für die Renovierung des Hauses. Der 2007 gegründete Stockschützenverein ist der Hauptnutzer des Hauses und der Anlage. Das Büro der Gemeindejugendpfleger befindet sich im Haus, und der Saal im Obergeschoss wird für Vhs-Veranstaltungen genutzt. Dafür zahlt die Gemeinde ebenfalls einen Zuschuss, während der Verein für den gesamten Unterhalt aufkommt.

Drei Veranstaltungen kündige der neue Vorstand bereits an: Weinfest am 24. Oktober, Kesselfleischessen am 16. November und Weihnachtsfeier am 7. Dezember.