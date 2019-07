Wohl der einzige Bürgermeisterkandidat für Bergkirchen: Robert Axtner ist bereit zu übernehmen

Er wird wohl der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Bergkirchen bleiben. Jetzt hat die CSU erwartungsgemäß Robert Axtner nominiert. Er würde als Nachfolger von Simon Landmann und Hubert Huber in große Fußstapfen treten.

Bergkirchen – Der CSU-Ortsverband Bergkirchen hat, wie erwartet, Robert Axtner als Kandidaten für das Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl 2020 ohne Gegenstimme nominiert. Die Wahlleitung hatte die CSU-Bundestagsabgeordnete Kathrin Staffler, die als Gündingerin sozusagen in der Gemeinde zu Hause ist.

Da Robert Axtner der einzige Bewerber in Bergkirchen ist, nachdem der amtierende Bürgermeister Simon Landmann nicht mehr antritt, wird die CSU mit Axtner in der 42-jährigen Geschichte der Gemeinde Bergkirchen nach Hubert Huber und Simon Landmann, wie es aussieht, zum dritten Mal den Bürgermeister stellen.

Wie Ortsvorsitzender Erich Oßwald bei der Versammlung im Gasthaus Burgmayr in Eisolzried betonte, werde Axtner „in die großen Fußstapfen seiner Vorgänger treten“, aber neue Schwerpunkte setzen. Im Gemeinderat werde Sacharbeit geleistet und keine Parteipolitik betrieben. Die Unterstützung der anderen Wählergruppen sei bereits signalisiert worden. Doch die endgültige Entscheidung darüber wird erst in den jeweiligen Versammlungen getroffen.

Als bodenständiger „Bauernbua“, der auf dem Land in Priel aufgewachsen ist, mit seiner Familie im benachbarten Lauterbach wohnt, und seit seiner Jugend an Kommunalpolitik interessiert ist, erklärte der 44-jährige Axtner in seiner Antrittsrede: „Ich bin bereit, den Posten zu übernehmen“.

Er war 2004 für die Freie Wählergemeinschaft Lauterbach-Eisolzried-Kreuzholzhausen in den Gemeinderat gewählt worden und wurde, wie er sagte, gleich „als Vertrauensvorschuss“ zum dritten Bürgermeister bestimmt.

So hatte er Zeit, sich als Stellvertreter in die vielfältigen Aufgaben eines Gemeindechefs einzuarbeiten. In die CSU trat er am 1. Januar 2018 ein. Seine Frau Katharina sei bereit, die künftigen Herausforderungen mitzutragen.

Als Bürgermeister wolle er auf die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger aufbauen und „das Feuer weitertragen“. Er stehe für „Zusammenarbeit und Kommunikation“.

Von Beruf Banker, gewohnt mit Geld umzugehen, und seit 28 Jahren bei der Sparkasse Dachau tätig, will er „sparsam wirtschaften“, sich für „ein angemessenes, verträgliches Wachstum“ einsetzen und „mehr Wohnungsbau für den Eigenbestand und für die eigene Vermietung“ schaffen.

„Die maßvolle und gut geplante Erweiterung“ des Gada-Gewerbegebietes soll wegen „heimatnaher Arbeitsplätze“ weiter vorangetrieben werden. Aufgrund der „exorbitanten Nachfrage“ nach Handwerkerhöfen gehören Planung und Realisierung zum Programm.

Er möchte auch „allen Freien Wählergruppen in der Gemeinde die Hand reichen, denn „einen Lagerwahlkampf wird es von meiner Seite nicht geben. Wir sind alle gemeinsam gefordert, für unsere Bürger, für unsere Gemeinde“.

Axtners Wahlspruch lautet: „Werte bewahren, Herausforderungen annehmen, Zukunft gestalten.“