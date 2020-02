Teurer Übernachtungsplatz

Einem weißrussischen Brummifahrer ist die Suche nach einem Übernachtungsplatz am Eisolzrieder See teuer gekommen.

Eisolzried - Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrußland hat am Mittwoch um 17.23 Uhr ausgerechnet einen unbefestigten Feldweg am Eisolzrieder See als Übernachtungsplatz für sich und seinen 42-Tonner ausgesucht. Beim Rangieren auf dem Feldweg geriet er mit seinem Gefährt auf den angrenzenden Acker und fuhr sich restlos fest. Jetzt war ein Abschleppdienst vonnöten, um den Brummi wieder herauszog. Das Manöver gelang, jedoch entstand ein Schaden am Lastwagen in Höhe von rund 2000 Euro. Zudem musste der Weißrusse auch noch die nicht unerheblichen Abschleppkosten begleichen.