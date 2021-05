Vorfreude bei den Amper-Musikanten Bergkirchen – Probenstart am 21. Mai

Musiker können es kaum erwarten, so wie alle Bühnenkünstler: endlich wieder auftreten! Die Amper-Musikanten Bergkirchen sind bereit für den Nach-Corona-Start.

Bergkirchen – Endlich wieder musizieren: Die Amper-Musikanten Bergkirchen hoffen, dass nach langer Zwangspause die Proben ab 21. Mai unter strengen Hygienevorschriften wieder im Kulturhaus in Eschenried beginnen können. „Wir freuen uns schon alle darauf, dass wir mit unserem Kapellmeister Günther Wellmann in eine neue Musiksaison starten können. Ich habe mit den Musikern und Musikerinnen des Öfteren Kontakt, entweder telefonisch oder über WhatsApp“, erklärt Vereinsvorsitzender Kurt Weissenberger.

Da auch heuer wieder sämtliche Volksfeste der Pandemie zum Opfer fallen, stehen bisher nur drei Termine fest, unter anderem am Freitag, 25. Juni, wenn ab 19 Uhr die Blaskapelle wieder im Rahmen des Bergkirchner Kulturprogramms die Serenade in Lauterbach am Dorfplatz spielt.

Und dann kommt etwas ganz Neues: Zum ersten Mal geben die Amper-Musikanten am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr ein Gastspiel im Rahmen des Sommerfestivals „Servus Bergkirchen“, das das Hoftheater in Lauterbach vom 10. Juli bis 8. August auf der Freilichtbühne zwischen der Halle des TC Lauterbach und der Alten Schule veranstaltet.

„Wir freuen uns alle, wieder vor Publikum zu musizieren. Unsere letzte Probe hat im Oktober 2020 stattgefunden“, berichtet Kapellmeister Günther Wellmann. Der letzte Auftritt der Amper-Musikanten Ende Oktober galt Sandra Berger, einem langjährigen Orchestermitglied, um ihr und ihrem Ehemann Daniel nach der standesamtlichen Trauung zu gratulieren und ein Ständchen zu bringen.

Ingrid Koch