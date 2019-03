Blühpaten gesucht

Eine wunderbare Gelegenheit, um sich für den Erhalt der Artenvielfalt und den Naturschutz einzusetzen, bietet der Erlebnishof Berglbauer in Kreuzholzhausen.

Kreuzholzhausen – Interessierte können dort eine so genannte Blühpatenschaft übernehmen. Berglbauer-Bäuerin Dagmar Wagner möchte hierzu 4200 Quadratmeter ihres derzeit brach liegenden Ackerlandes in diesem Frühjahr in eine langfristig und bunt blühende Blumenwiese verwandeln – und das ganz ohne chemischen Pflanzenschutz und Dünger.

Ziel ist es, die Blumen bis in den Herbst hinein stehen zu lassen und somit Insekten eine lang anhaltende Nahrungsquelle zu bieten. Außerdem will Dagmar Wagner mit dem Projekt auch das Ansehen der Bauern verbessern, denn: „Viele denken, wir Bauern machen nichts für den Naturschutz.“

Das mit der Blühpatenschaft läuft so: Über zwei Jahre können sich die Blühpaten auf dem Feld einen Abschnitt für 50 Euro pro 100 Quadratmeter sichern. Bäuerin Wagner besät anschließend den entsprechenden Abschnitt und pflegt ihn in den kommenden beiden Jahren. Nach Vertragsabschluss erhält jeder Pate einen Lageplan, damit er „seinen“ Feldabschnitt findet. Zudem bekommt er eine Urkunde. Außerdem lädt Dagmar Wagner ihre Blühpaten im Sommer zu einer exklusiven Veranstaltung auf ihren Erlebnishof ein.

Einige Paten hat Wagner bereits, darunter der Bergkirchner Bürgermeister Simon Landmann und ein Unterstützer aus Nordrhein-Westfalen.

Die Blumenwiese in Kreuzholzhausen ist über eine schöne Radlroute sowie gut mit dem Auto erreichbar.

Interessierte können sich beim Bayerischen Bauernverband oder direkt unter berglbauer@gmx.de informieren und Blühpate werden.

fsa