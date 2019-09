Eschenried: Hoher Sachschaden nachUnfall an Problemkreuzung

Verkehrsreiche Strecke: Die Verbindung zwischen zwischen B 471 und A 8 ist stark befahren. Wenn noch Verkehr vom Kurfürstenweg auf die Kreuzung stößt, kommt es an der Kreuzung zum Konflikt.

BMW und Peugeot stoßen zusammen

Wieder einmal krachte es an einem Unfallschwerpunkt im Landkreis Dachau. Grund: Am Donnerstagnachmittag übersah ein BMW-Fahrer in Eschenried einen Peugeot und es kam zur Kollision. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.