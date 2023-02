Eva Hönigschmid 103 Jahre alt: Älteste Gemeinde-Bürgerin feiert Geburtstag

Eva Hönigschmid freute sich an ihrem Geburtstag über den Besuch des dritten Bürgermeisters Johann Groß. © Privat

Die älteste Bürgerin Bergkirchens hat Geburtstag gefeiert: Eva Hönigschmid wurde am Montag 103 Jahre alt

Eisolzried – Eva Hönigschmid ist am Montag 103 Jahre alt geworden. Für die Gemeinde Bergkirchen gratulierte dritter Bürgermeister Johann Groß der Jubilarin, die an diesem Tag trotz einiger gesundheitlicher Probleme in letzter Zeit wieder wohlauf war und freudig ihre Gäste empfing. „Ich habe gerne Menschen um mich“, sagte sie immer schon und fügte meist hinzu: „Ich bin ein glücklicher Mensch“.

Große Verdienste im kulturellen Bereich

Sie ist die älteste Bürgerin der Gemeinde Bergkirchen und hat sich große Verdienste im kulturellen Bereich erworben (wir haben mehrfach berichtet), indem sie beispielsweise den Grundstein für die Gemeindebücherei legte. Außerdem war sie als Organistin tätig und sang im Kirchenchor. Eine Würdigung ihrer Arbeit ist sichtbar durch den am Bruggerhaus stehenden Walnussbaum, der aus Anlass ihres 95. Geburtstags gepflanzt worden war. 2015 ist die Jubilarin mit der Bürgermedaille der Gemeinde Bergkirchen in Silber ausgezeichnet worden.

In engem Kontakt zur Weißen Rose

Eva Hönigschmid ist eine wunderbare, humorvolle Frau, vielseitig interessiert und gebildet. Eloquent und detailliert schilderte sie vor geraumer Zeit einmal beim Erzählcafé im Bruggerhaus, wie sie behütet aufwuchs und was ihr das Leben abverlangte.

Als geborene Eva von Pros-kowetz stammt sie aus einer wohlhabenden, einflussreichen Industriellenfamilie in Mähren. Sie studierte kurzzeitig in München und stand in engem Kontakt zu Mitgliedern der Weißen Rose. Aus der Heimat vertrieben, war sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause, das sie später in Eisolzried fand, wohin sie vor Jahrzehnten mit ihrer Familie – ihr Mann und vier Söhne – zog. Dort hat es ihr auf Anhieb gefallen, weil es Erinnerungen weckte an ihre frühere Heimat.

Eva Hönigschmid ist es immer gelungen, sich den Gegebenheiten anzupassen und nicht alten Zeiten nachzutrauern. Als Zeitzeugin war sie eng befreundet mit dem im September 2016 verstorbenen Max Mannheimer, dem Schriftsteller, Künstler und Vizepräsidenten des Internationalen Dachau-Komitees, der wie sie aus Mähren stammte, ebenfalls am 6. Februar 1920 zur Welt kam und den sie deshalb ihren „Zwilling“ nannte.

Ingrid Koch