Älteste Bürgerin Bergkirchens feiert Geburtstag: Eva Hönigschmid ist 102 und glücklich

„Es geht mir gut“: Eva Hönigschmid freut sich an ihrem Geburtstag über den Besuch von Bürgermeister Robert Axtner. © Ingrid Koch

Die älteste Bürgerin Bergkirchens hat Geburtstag gefeiert: Eva Hönigschmid ist nun 102 Jahre alt. Sie sagt: „Es geht mir gut, ich bin ein glücklicher Mensch!“

Eisolzried – Eva Hönigschmid hat ihren 102. Geburtstag gefeiert und sich ganz besonders über den Besuch von Bürgermeister Robert Axtner gefreut, der ihr im Namen der Gemeinde Bergkirchen gratulierte. „Ich bin froh, dass wir einen so netten jungen Bürgermeister haben“, sagt sie. Robert Axtner kennt die Jubilarin seit seiner Schulzeit, als er bei ihr in der Bücherei zur Buchausleihe ging.

Nun war es der versprochene erste Besuch bei der ältesten Bürgerin der Gemeinde in ihrem Haus in Eisolzried, selbstverständlich getestet. Sie hat sich große Verdienste im kulturellen Bereich erworben, indem sie beispielsweise den Grundstein für die Gemeindebücherei legte. Außerdem war sie als Organistin tätig und sang im Kirchenchor. Eine Würdigung ihrer Arbeit ist sichtbar durch den am Bruggerhaus gepflanzten Walnussbaum aus Anlass ihres 95. Geburtstags. Und sie wurde im Jahre 2015 mit der Bürgermedaille der Gemeinde Bergkirchen in Silber ausgezeichnet.

Eva Hönigschmid ist eine beeindruckende Frau, vielseitig interessiert, gebildet – und sie sieht blendend aus, was sie auf ihre Zufriedenheit zurückführt und hinzufügt: „Es geht mir gut, ich bin ein glücklicher Mensch“.

Zum Geburtstag habe sie viel Besuch gehabt. Sie hat gerne Menschen um sich und verrät, dass sie in ihrem Alter „noch einen richtigen Freund“ hat, der sie regelmäßig besucht. Sie will Mut machen und die Angst vor dem Alter nehmen.

Glücklich ist sie auch über ihre beiden „sehr netten ungarischen Betreuerinnen, die sich alle vier Woche abwechseln“. „Obwohl die Augen nicht mehr so richtig mitmachen, geht Lesen immer noch“, vorzugsweise Biografien über Musiker wie Mozart, Beethoven oder Künstler generell. Musik und Literatur gehörten immer zum Leben der höheren Tochter.

Eva Hönigschmid, geborene von Proskowetz, stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Industriellenfamilie in Mähren. Ihr ist es gelungen, sich auch in ihrer neuen Heimat Eisolzried, wohin sie vor Jahrzehnten mit ihrer Familie zog, schnell den Gegebenheiten anzupassen und nicht alten Zeiten nachzutrauern.

Sie war eng befreundet mit dem im September 2016 verstorbenen Max Mannheimer, dem Schriftsteller, Künstler und Vizepräsidenten des Internationalen Dachau-Komitees, der wie sie aus Mähren stammte, ebenfalls am 6. Februar 1920 zur Welt kam und den sie deshalb ihren „Zwilling“ nannte.