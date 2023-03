Eva Hönigschmid im Alter von 103 Jahren gestorben: Bergkirchen trauert um eine Grande Dame

Bergkirchen

Die Bergkirchner Bürgermedaillenträgerin und bekannte Zeitzeugin Eva Hönigschmid ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Altbürgermeister Simon Landmann würdigt sie als Frau, die ihn mit ihrem Wissen begeistert habe.

Eisolzried – Die Gemeinde Bergkirchen trauert um ihre älteste Bürgerin: Eva Hönigschmid ist tot. Nach einem ereignisreichen und erfüllten Leben hat sie im Alter von 103 Jahren vergangenen Samstag für immer die Augen geschlossen. Sie war nach längerer Krankheit auf den Tod vorbereitet.

An ihrem Geburtstag am 6. Februar hatte sie noch zahlreiche Gratulanten empfangen. Dritter Bürgermeister Johann Groß überbrachte ihr die Glückwünsche im Namen der Gemeinde, von der sie vor Jahren für ihre Verdienste mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet worden war. Eva Hönigschmid wird nicht vergessen werden, betonte Groß. Schon zu ihrem 95. Geburtstag war am Bruggerhaus ein Walnussbaum für sie gepflanzt worden; auch Hörpfade erinnern an die Verstorbene.

„Ich habe gerne Menschen um mich“, sagte sie immer und fügte noch an ihrem 102. Geburtstag hinzu: „Ich bin ein glücklicher Mensch!“ Eva Hönigschmid verkraftete auch ihre Schicksalsschläge immer tapfer, wie den Tod ihres Mannes Wolfgang Hönigschmid im Jahr 2005 sowie die frühe Flucht und Vertreibung aus ihrer Heimat Mähren. Den Kontakt dorthin verlor sie nie, reiste in ihren Heimatort, als es wieder möglich war, und wurde freundlich empfangen.

Eva Hönigschmid war eine weltoffene, humorvolle und gebildete Frau. Literatur und Musik waren ihre Welt. Sie legte den Grundstein für die Gemeindebücherei, vermittelte in Vorlesestunden den Kindern Freude am Lesen, sang im Kirchenchor und war als Organistin tätig. Gerne sprach sie auch über ihre Studienzeit in München, wo sie Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose kennengelernt hatte. Als Zeitzeugin war sie eng befreundet mit dem im September 2016 verstorbenen Max Mannheimer, dem Holocaust-Überlebenden und Vizepräsidenten des Internationalen Dachau-Komitees, der wie sie aus Mähren stammte, ebenfalls am 6. Februar 1920 zur Welt kam und den sie deshalb liebevoll ihren „Zwilling“ nannte.

Als geborene Eva von Proskowetz stammte sie aus einer wohlhabenden Industriellenfamilie in Mähren, wuchs mit einer Gouvernante auf und war verwöhnt. Nach der Vertreibung fand sie ein neues Zuhause mit ihrer Familie in Eisolzried, wo sie sich wohlfühlte in ihrem Haus mit Garten und Blick auf die Wiesen und Felder.

Die Verstorbene hinterlässt eine große Familie mit vier Söhnen, Enkelkindern und Urenkeln sowie viele Freunde, die sie wegen ihrer offenen und herzlichen Art schätzten. Altbürgermeister Simon Landmann gibt zu: „Ich war von der Frau begeistert, von ihrem Wissen, auch im hohen Alter, und von ihrer erfrischenden Art.“ Sie sei „geerdet“ gewesen und hätte „guten Kontakt zu den Dorfbewohnern gepflegt“.

Der Termin für die Erdbestattung von Eva Hönigschmid im Familiengrab auf dem Friedhof in Deutenhausen steht noch nicht fest. Ingrid Koch