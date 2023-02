Flüchtlingshilfe vor Ort: Fahrradsprechstunde bei „Doktor“ Braun

Teilen

Treffpunkt Fahrradsprechstunde: Helmut Braun (r.) bei der Radübergabe an den Senegalesen Diop Elhdji, genannt Macou, der mit seiner Familie in der Unterkunft in Gröbenried lebt. © ink

Helmut Braun aus Bergkirchen organisiert und repariert seit Jahren Räder für Geflüchtete. Und er sucht weiter Unterstützung - in Form von Rädern und Helfern.

Bergkirchen – Wenn ein Geflüchteter Probleme mit seinem Fahrrad hat, geht er zu Helmut Braun. Und zwar: in die Fahrradsprechstunde.

Helmut Braun aus Bergkirchen engagierte sich bereits 2015 im Helferkreis Asyl und auch heute ist er eine Anlaufstelle, wenn es um das Thema Fahrräder geht. Der Bedarf ist riesig. „Fahrräder sind nicht nur mein Hobby, sondern ich bin auch der Meinung, dass das Fahrrad als Fortbewegungsmittel für den Alltag viel zu wenig benutzt wird. Damit ist das Sammeln und Herrichten von Fahrrädern für Geflüchtete eine schöne Kombination, wie ich mit meinem Hobby anderen Menschen helfen kann“, findet Braun. Die Fahrräder übergibt er immer direkt an die Geflüchteten, so dass sie ihn kennen und sich bei Problemen wieder an ihn wenden können.

Seit bald acht Jahren repariert er Fahrräder und gibt sie weiter. Die Idee kam ihm, als er sich anderweitig für Geflüchtete engagierte: „Im Jahr 2015, als in Bergkirchen die Geflüchteten in der Traglufthalle untergebracht wurden, gab ich Deutschunterricht. Als dann einige Geflüchtete mit alten Fahrrädern zum Deutschunterricht kamen, und ich gesehen habe, dass diese Fahrräder in einen schlechten Zustand waren und auch nicht sicher zu fahren waren, habe ich angeboten, diesen Mängel zu beheben.“

Daraus ist die „Fahrradsprechstunde“ entstanden. Zusammen mit Stefan Haas, dem Koordinator des Helferkreises in Bergkirchen, „waren wir einmal wöchentlich zu einer festen Zeit vor der Traglufthalle und hatten Werkzeug und die wichtigsten Ersatz- und Verschleißteile dabei. Gemeinsam mit den Geflüchteten haben wir dann die Mängel behoben und machten die Fahrräder wieder fahrbereit und sicher“, erzählt Helmut Braun. In dieser Zeit lernte er auch Jochen Vetter kennen, der die Geflüchteten in Gröbenried bei den Fahrrädern unterstützt.

Natürlich seien die Helfer auch gefragt worden, ob sie Fahrräder besorgen könnten. So fragten sie im Bekanntenkreis, wer übrige Fahrräder rumstehen hätte. Und so läuft es heute noch – „nur dass es sich mittlerweile im Helferkreis und im Bekanntenkreis herumgesprochen hat, dass ich Fahrräder an Geflüchtete weitergebe“, erzählt Braun. So gebe es immer wieder Leute, die ihn wegen übriger Fahrräder ansprechen würden.

Es blieb nicht bei dem Engagement in Bergkirchen. Braun erzählt: „Ein Teil der Geflüchteten kam nach Karlsfeld, sodass auch ein Kontakt nach Karlsfeld entstand und ich dort zwei Auszubildenden Nachhilfe gab. So wurde ich auch in Karlsfeld Ansprechpartner für Fahrradprobleme.“ Durchschnittlich konnte er bei sieben Fahrrädern pro Jahr helfen, „also in den sieben Jahren bei knapp 50 Fahrrädern“.

Vergangenes Jahr waren es noch mehr Räder, da Helmut Braun zusätzlich Fahrräder für ukrainische Familien besorgte. Und die Arbeit für den Mann aus der Fahrradsprechstunde geht ständig weiter: „Derzeit habe ich in eine Anfrage für fünf Fahrräder für Gröbenried.“ Ingrid Koch

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.